2018年09月07日 04:11 中國時報 高源流

前總統陳水扁接受日本《產經新聞》記者的訪問，大談他在總統任內做不到的台獨公投，以及台灣獨立的議題，擺明了就是要在九合一選舉時為自己兒子陳致中和他的「一邊一國」同志助選造勢。當然，陳水扁也是意在挑戰蔡英文政府對他的容忍底線。

拿台獨議題綁大選，是陳水扁的拿手絕活。10年前，陳水扁當總統時，為了給民進黨的總統人選助選造勢，曾經搞了一場毫無意義的「以台灣名義加入聯合國全國性公民投票案」。

蔡英文上台後，陳水扁久盼的總統特赦遲未獲得，讓陳水扁又開始重新翻出他那發霉了的台獨議題，逼蔡英文還他完全自由。他多次參加喜樂島聯盟推動的獨立公投與台灣正名入聯會議，主張台灣要成為正常國家。

眼看著這樣的台獨動作仍不被蔡政府理會，他的一邊一國成員開始加入聲援，集體投入年底的九合一選舉，包括陳致中也登記參選高雄市議員。這些動作很明顯地就是拉攏一小撮台獨勢力，逼迫蔡英文的民進黨讓步。

陳水扁要蔡英文讓的步，不是要求蔡英文必須加大台獨主張的力道，因為曾經當過總統的陳水扁也知道，台灣不可能搞獨立公投，也不可能尋求所謂的台灣獨立建國，更沒有以台灣名義加入聯合國的一絲可能。陳水扁搞這一連串動作，目的只在為自己的貪瀆案受刑人這個桎梏尋求脫身之道。

蔡英文總統、民進黨人當然知道陳水扁搞的是什麼飛機，只是不願去拆穿，因為他們知道，陳水扁搞的這個，即使是為一邊一國參選人造勢，也會給民進黨在各地的參選人加一些養分。既然利多害少嘛，就讓陳水扁跳吧！

基於此一思維，蔡政府之下的法務部，自然不能對陳水扁接受日本《產經新聞》專訪這件事給予責難，於是主管的台中監獄只能睜眼說瞎話，硬是咬定阿扁不是主動接受日本記者採訪，也未離開居住地，不會依獄規處置。

說起來，台中監獄甚至法務部，都應該是正義的代表、誠實的化身，是不容說瞎話的單位。但為了陳水扁這個保外就醫的受刑人，中監及法務部這幾年來真是成了台灣最會說瞎話的機關。

對新聞記者的採訪，法務部、台中監獄的首長都不陌生。什麼是專訪、什麼是訪問、什麼是側記，這些首長都很清楚，而且首長們也都可以從新聞刊載的內容，判斷出記者採訪的可能模式。法務部及台中監獄的長官們對於《產經新聞》頭條專訪的內容如何得來，自是了然於胸。

我曾經接受過日本記者訪問，也曾經協助日本記者在台灣採訪過。以我所了解的日本記者採訪規矩看，日本《產經新聞》的記者若不是向陳水扁正式表明訪問的態度，並告知陳水扁會把訪問內容見諸版面，日本《產經新聞》絕不會用這種形式把陳水扁的說詞見報。

台中監獄拿什麼「日本記者是與多名旅居日本的台灣人團體幹部一起和陳水扁懇談，不是主動接受採訪」的理由，自欺欺人，不是拿著法令規章睜眼說瞎話，又是什麼？

即便我們認了中監這個「不是接受媒體訪問」的瞎話，但陳水扁在懇談會中大談台獨議題，也違反了他在保外就醫時曾與中監簽署的「不談政治」原則。我們真的很想聽聽，台獨議題不涉政治的瞎話，法務部會怎麼編。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)