2018年09月07日 04:11 中國時報 鈕則勳

年底地方選舉選情加溫，獨派也動作頻頻，不論是祭出東奧正名等相關公投案，或是近日陳水扁接受日本媒體訪談等；即便有些公投無法過關，但種種動作都凸顯獨派對於主導政治仍有強烈的企圖心，為何如此？

首先，牽制蔡英文以獲得更大資源及權力當然是其首要考量。畢竟小英執政績效不彰，在無法擴張票源到中間選民的情形下，只能退守基本盤，這點當然給獨派瓜分權力極大的誘因，故獨派在成功力拱賴清德出任閣揆後，更加大了操作力道；不論是迫使小英與柯P分道揚鑣，自提台北市長參選人，或是李登輝及陳水扁力挺「喜樂島聯盟」成立，進而推動公投，相關動作都是希望增加籌碼來和小英較勁。

獨派深信，只要小英的政績持續不佳或是年底選舉挫敗，他們將有更大的運作空間；不論是拱賴清德取代小英參選2020總統大位，或是逼小英交出黨主席之位，由自己人接棒，獨派都能穩賺不賠，增加更多籌碼。

其次，對獨派來說，年底選舉不啻是個能練兵動員的最好平台，特別是在政治板塊重組的當下，更是獲取權力資源的絕佳時機。獨派不僅能藉其關鍵影響力要脅小英，蠶食其權力，更能藉由小英的讓步來膨脹權力，在各縣市和其特定候選人結盟以借力使力，更能在議員選舉中選派子弟兵披掛上陣、攻城掠地。只要他支持的候選人當選或是子弟兵搶攻到議席，其政治影響力便可存續。

況且，獨派團體也能藉競選造勢，鎖定議題搶攻媒體版面，維繫自己的政治板塊，還能順勢號召年輕獨派團體為其作打頭陣的先鋒隊，坐收利益。

再者，李登輝及陳水扁與獨派相互為用，彼此藉勢都能相互拉抬，尤其選舉年，退休了的總統深知藉此場域才能放大自己遞減的邊際效益，特別是阿扁，現今他最期待的就是小英給他特赦，所以除了藉獨派對小英步步進逼外，也派陳致中參選高雄市議員，若當選，扁家再起及他的特赦才有可能。

是以就陳水扁的利益來說，讓獨派為其效忠，做扁家側翼，同時自己繼續操作「擦邊球」挑戰中監及小英的底線，當然樂此不疲。

至於李登輝，既然被稱作「台獨教父」，就要有教父板勢，怎能讓「台灣之子」阿扁專美於前？這種情緒當然會促使李對獨派團體更加著力。年齡及輩分都愈來愈高的李登輝，所作所為自然會有尋求自己「歷史定位」的考量，更希望理念被貫徹，即便獨派在台灣的政治版圖上仍有局限性，但強化與獨派合作仍然是他的唯一選項。

獨派的策略操作雖有其邏輯，但是否能奏效，仍在未定之天，畢竟小英現今仍在為其政權延續做掙扎，未必會讓其予取予求；而當兩岸關係倒退及經濟停滯的當下，意識形態更形次要。所以獨派在撥算盤時，仍得知道：只有權謀算計，沒有民生考量，遲早會被看破手腳。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)