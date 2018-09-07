台灣禁得起複合式天災嗎

2018年09月07日 04:11 中國時報 黃心華

日本才剛受到燕子強烈颱風的狂襲，禍不單行，馬上接連著發生規模6.7的大地震，特別是北海道地區連續受到上述兩種天災的接連衝擊，除了感嘆人類對於天災的無奈，也凸顯了現代社會生活型態其實比想像中更脆弱。

台灣對於震災並不陌生，不幸中的大幸是，近年強震並未直接發生在人口稠密的都會，但是台灣各大都會屋齡超過30年以上的比例皆高於3成，其中台北市更高達6成7，也無怪乎之前有專家表示，若規模6的地震發生在台北，會倒4000棟房子。不僅如此，台灣許多公共工程如公路、橋梁、隧道、邊坡、建物等，也陸續逼近其設計使用壽年，從工程的角度來看，都需要在不影響使用者便利性的前提下，逐步進行評估檢測、維修補強或拆除重置，這中間所涉及的人員機具、規畫設計和預算需求，其規模之浩大實在難以想像。

此外，現今許多工程偏好造型特殊、兼具使用各項環保再生材質、綠建築設計，這些往往都會增加結構內部的應力或影響材料交界面的耐久性，甚至一旦發生損壞，並無足夠經驗與技術可以進行有效修復，這些都是持續累積、短時間內難以解決的課題。

這次北海道遭遇地震及極端氣候的雙重衝擊，正好可以讓我們思考在「多重式」的天災肆虐下，我們是否有足夠的準備？甚或當天災造成了「複合式」的破壞之後，我們是否有足夠的能力快速復原？具體來說，如果地震造成了斷水、斷電及交通中斷，讓物資的銷售、儲存、物流管道停擺，再加上颱風帶來的豪雨淹水、橋梁沖毀、土石災變等意外，我們是否有能力讓基本的維生機能持續運作？如果我們體認到在短時間內無法完成都市更新，再加上認知到天災無法避免，那麼我們社會的災後「回復力」又是如何？

特別是內政部在今年4月已經宣告台灣正式進入高齡化社會，再過8年又會變成「超高齡社會」，在這樣的態勢下，如果我們不盡快提升災後的「回復力」，讓災後受損的民生、醫療機能得以迅速回歸一定水準，那麼面對日趨脆弱的人口結構，恐怕到時候不僅要面對天災當下的重大損失，更會無奈感嘆因為災後無法獲得足夠維生支持而殞落的生命。

對於天災，聯合國國際減災策略組織曾把台灣評為「高度風險區域」，世銀全球危機分析報告也曾指出台灣「易受侵襲的程度為世界第一」。為政者應盡力從事能讓民眾「趨吉避凶」的建設，而非倉促動用大筆特別預算，美其名前瞻基礎建設，但卻大搞形象工程、綁樁工程。鄰國受災實屬不幸，吾人亦應嚴肅思考當颱風和地牛同時登門拜訪時，我們要怎麼規畫防災、救災、減災和離災。（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)