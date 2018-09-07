2018年09月07日 04:11 中國時報 林清強

以「保外就醫」為由逍遙法外的陳水扁，竟然接受日本平面媒體訪問，不但大談台獨公投，並且左批馬英九、右打蔡英文，創下國際「保外就醫」人犯的紀錄，也重創了我國司法的威信。

根據規定，保外就醫者「不得從事與治療顯然無關之活動」，陳水扁自2015年1月獲准保外就醫3年多來，不但出席所謂感恩餐會，替兒子陳致中輔選，更指責「蔡德三」（蔡英文、賴清德、邱太三）政府，甚至曾與以手機拍他在住家附近運動畫面的民眾對嗆，完全不像是「命在旦夕」的病人。

對於陳水扁這些明顯違反規定的違法行為，民進黨政府不是睜隻眼閉隻眼就是說些無關痛癢的廢話，致使陳水扁變本加厲，一再挑戰司法底線，而大多數民眾也因而質疑民進黨政府高唱的司法改革根本就是虛假的遊戲，否則豈會放任陳水扁如此囂張？

從來，監獄受刑人獲准保外醫治者，幾乎都是有重病在身者才被特許。依法務部統計，2015年全國保外就醫者有272人，出獄後有125人病故；2016年有226人保外，之後有90人亡故。從資料看，獲准保外就醫者近半數為健康有大問題及瀕臨死亡的，像陳水扁這般生龍活虎的，可謂是獨一無二，難怪外界普遍質疑「普天之下，有哪個保外醫治者可如此活躍？」

以這次接受日本《產經新聞》訪談而言，陳致中辯稱「《產經新聞》的記者應不在場，應是事後聽訪扁的在日台灣人團體人士轉述」，台中監獄或許是聽信陳致中的辯詞，所以認為「陳水扁非主動」故而「不作處置」。但是陳水扁在臉書的PO文，卻是自承《產經新聞》記者也和旅日台灣人團體一起訪扁，新聞內容是「引述扁言論」所報導。陳水扁這段PO文不僅是打臉陳致中，更是打臉法務部與台中監獄。既然陳水扁已自承違反保外就醫規定，從事與治療明顯無關的活動，國人倒要看法務部與台中監獄要不要「處置」陳水扁？

根據《保外醫治受刑人管理規則》規定，保外醫治受刑人除維持日常生活及職業所必須外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動。但陳水扁保外就醫以來，一再明顯違反規定，挑戰法律底線，而且他的不守法從來沒有被執法者依法導正，若說我國是法治國家，這豈非一大諷刺？

平心而論，陳水扁這3年來之所以膽敢如此放肆，無非都是蔡政府的放縱。而從他對外的言行表現看，他的健康顯然無虞，既是如此，蔡政府自須依規定廢止其保外就醫許可，勒令返監執行未了之刑期，否則任由陳水扁在外為所欲為，不僅司法威信被踐踏，蔡政府的民調要翻升也就更難了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)