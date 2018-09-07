獨派的進擊 蔡英文的抉擇

2018年09月07日 04:11 中國時報 主筆室

由深綠團體發起的「2020東京奧運台灣正名公投案」，向中選會遞交52萬餘份公投連署書。就現有的政治風向來看，中選會應不會在審查時刁難，「東奧正名公投案」併入今年年底地方選舉同時舉行的可能性極大，通過的可能性也不低。

對於民進黨政府而言，這是一次巨大的風險，對於深綠而言，卻是一場重大的勝利。第一、為「台獨公投」打了前鋒。這次進行的雖非台獨公投，但以「東奧正名」為名的擦邊球打法，已為「台灣正名」向前推進一步。第二、這是台獨認同政治社會化所需要的過程。台獨者會以宣揚公投為由，投入大量資源，使台灣社會習慣於「台灣正名」，潛移默化接受其「台灣應獨立、台灣就是台灣」的訴求。第三、鞏固深綠基本盤。東奧正名公投案可以讓深綠在今年地方選舉時單獨拉出一個戰場，讓深綠選民得以凝聚。

從深綠的角度來看，這也是謀略的實踐。第一、刺激大陸升高對台的敵意。北京對東奧正名公投案不會有什麼好話，也會大力批評，甚而會加強對台灣在國際的打壓，這恰恰是深綠團體所期待的。台獨的基本教義派正好可以用「大陸對台有敵意」為由大作宣傳，拉開台灣民眾對大陸的認同。第二、牽制民進黨。為了選舉，民進黨也需要深綠選票，由於公投與地方選舉一起舉行，民進黨更不敢與公投案切割，而須配合，民進黨在各地的參選人更因為需要選票，必須拉攏台獨團體，因而公開支持此公投案。

對深綠而言，當他們衝破了連署的關卡，就已經是「只有贏而沒有輸」的一場政治社會運動。嚴格來說，公投案的主其事者怎麼會不了解，即使通過公投，國際奧委會也不可能會接受；他們又何嘗不清楚，這樣的公投可能會讓台灣所有運動員從此失去參加國際競賽的機會；他們更不會不知，這樣的公投會讓大陸敏感的神經再更緊繃，使得兩岸關係變得更不可測，但是這些攸關運動員未來前途及台灣安全的問題，不是他們要考慮的。他們的所作所為只為自己的意識形態而服務，由於堅信這比什麼都重要，他們就是要打開潘朵拉的盒子，放出台獨的幽靈。

蔡英文追隨李登輝路線，但高居廟堂之上，必須謹慎面對大陸。她原本採取的策略是政治上不挑釁北京，但在文化政策與台美關係上走自己的路。「東奧正名公投」卻可能打亂蔡英文政府與民進黨的腳步，也打破他們「借殼中華民國」的如意算盤。當「東奧正名公投」與「地方選舉」綁在一起時，民進黨中央及參選人就絕對不敢有任何不支持「東奧正名公投」的言論，甚而有可能用行動表達支持。

深綠團體準備乘勝追擊，將在今年10月中旬號召支持者至總統府前，強烈要求蔡英文及立委修正《公投法》，讓人民可以「獨立公投」。這一股深綠集結的力量，包括李登輝、陳水扁、呂秀蓮、掌握宣傳機器的民視董事長郭倍宏，及長老會的牧師團體、時代力量、社會民主黨、綠黨、台聯及一些激進的學生團體。這一群未享政治主導權力的綠營團體，正準備利用民進黨完全執政期間，強力要求蔡英文及民進黨必須向「激進台獨」路線靠攏。

這讓蔡英文陷於兩難，脫離中國雖然是其目標，但策略上是選擇「柔性」還是「剛性」；路徑上是選擇「穩健」還是「衝撞」？蔡英文原本選擇前者，但「東奧正名公投案」讓她必須再次抉擇。蔡英文如果向後者屈服，將立刻把台灣推向險境，未來她也只是深綠的白手套，民進黨的所有派系也等於全部向墨綠投降。

民意支持度低落的蔡英文，面對深綠的進擊，能擋得住嗎？民進黨能化解得了嗎？就戰略面思考，在2020競選連任的壓力下，她與柯文哲有重拾盟友關係的可能嗎？她的溫和路線能爭取到溫和藍營選民的支持嗎？

深綠的進擊既有台獨路線的挑戰，也有權力的吞噬。蔡英文若不能與深綠切割，極有可能愈來愈像孤家寡人；但若屈服，深綠是否會認為2020年還是由深綠真正的信徒代表民進黨出馬較好？

台獨是潘朵拉的盒子，一旦打開，對台灣藍綠各政黨，以及大陸國家主席習近平與美國總統川普等，都將是難以掌握的風險，只有對打開盒子的人是機會，對無辜人民而言，卻可能是逃脫不了的不幸。避免黑盒子打開，蔡英文總統必須做出抉擇。

(中國時報)