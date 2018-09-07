2018年09月07日 04:11 中國時報 主筆室

台北第一果菜批發市場改建案，因為北農總經理吳音寧的版本，使得台北市長柯文哲和民進黨市議會黨團陷入大戰，柯文哲先是不屑地批吳音寧「她懂什麼」，民進黨議員要柯市長道歉，柯文哲火了，說「我為什麼要道歉」，還爆粗口「我操」。看來，柯綠的戰火已全面點燃。

這次市長選舉，民進黨候選人姚文智聲勢太弱，黨內的市議員候選人乾脆選擇和柯P結盟，以免被邊緣化。高嘉瑜因為在政論節目稱讚柯文哲，被姚文智團隊要求退黨。柯綠之間劍拔弩張的狀態，連市議員都不免受到戰火波及。

這次果菜市場改建案掀波，是吳音寧在臉書上傳北農小組赴日本考察的報告，希望能促成更符合未來使用的改建方案，此舉惹毛柯P，認為吳音寧應該到體制內報告。民進黨市議員簡舒培則為吳音寧護航，暗指柯P擋人財路。柯P大為光火，直批太過分；緊接著民進黨議員洪健益又要柯P道歉，柯P就忍不住爆粗口了。

說來，柯綠之間本來沒什麼恩怨，但是選舉就是會讓朋友變仇人，而點燃戰火的催化劑卻是最受爭議的「高薪實習生」吳音寧。吳音寧或許對政治太生嫩，或許太不專業又不上道，甚至連議會也不出席了。可偏偏她有尚方寶劍，蔡總統公開支持她，說她是「有理想、會做事的人」，要求政府機關、黨員全力挺她。

吳音寧坐領高薪，或許有理想，卻絲毫顯不出她「會做事」的一面，又拒絕出席議會備詢，看在年輕人眼裡，真不知她在「公鯊小」。擺明了是票房毒藥，民進黨越挺她，票就流失越多；柯P當然也看準了這點，粗口爆得越凶，票越多。熱戰下去，民進黨可能要固守其他縣市，以免被波及了！

(中國時報)