2018年09月07日 04:11 中國時報 王銘義

大陸各地公安部門自9月開始受理台灣居民自願申領「台灣居民居住證」，這是繼開放使用卡式「台灣居民通行證」（台胞證）之後，大陸對台灣居民提供同等待遇的便利新措施，在涉台事務歸納至「內政化管理」的趨勢下，大陸對台政策作為明顯展開戰略層次的布局。

儘管兩岸官方協商機制全面停擺，但兩岸經貿交流持續發展，中共對台工作堅持「軟的更軟，硬的還會更硬」，北京不僅逐步疏理對台工作規律，據研判，習近平可望在紀念《告台灣同胞書》發表40周年前夕，提出新時代對台政策的綱領性文件。

由於蔡政府的戰略偏執，兩岸形勢的誤判，加以國際環境日趨詭譎，中美貿易戰牽動兩岸敏感神經，導致兩岸政治紛爭、外交烽火、軍事對峙升高，兩岸出現諸多「不可逆的變化趨勢」，中共對台政策動向格外受到關注。

剛落幕的中非合作論壇，是大陸今年最重要的主場外交，54個非洲國家來了53個。西方對大陸主導非洲情勢，除了焦慮還是焦慮。外交休兵底線失守，台灣面臨不可逆轉的無邦交趨勢，即使國民黨再執政，恐怕也難回復。

從中共對台政策的歷史發展脈絡來看，1979年1月1日，全國人大常委會發表的《告台灣同胞書》，將武力統一、血洗台灣的對台政策，戰略調整為實現和平統一的訴求，從「武統」跨越到「和統」，中共並提出「兩個寄希望」：寄希望於台灣人民，也寄希望於台灣當局。

面對台灣反覆折騰的政黨輪替，以至美、日等國對兩岸關係形成的掣肘，中共的對台工作已不再寄希望於台灣當局，近期未經兩岸商談，即陸續單方面公布涉台措施，在反獨促統旗幟下，對台政策還將出現更多創新策略。

1981年9月30日，大陸全國人大委員長葉劍英發表對台政策談話（葉九條），對兩岸統一後的政治體制，曾提出「台灣作為特別行政區」、「可保留軍隊」、「台灣現行社經制度不變」等承諾與主張。時移勢易，習時代的對台政策綱領性將如何具體表述兩岸定位，備受矚目。

「葉九條」是當年大陸最高民意機構對台和平統一提出的政策主張，也是對全國人大常委會《告台灣同胞書》大政方針的具體規畫，但明顯是將兩岸關係定位為「中央對地方」，將台灣視同後來的港澳特區的政治地位，與港澳唯一不同的是，國家統一後台灣可保留軍隊。

在國共兩黨威權統治年代，中共對台政策思維局限於「黨對黨談判」的訴求，如同1982年7月24日，廖承志發表《致蔣經國信函》，呼籲將其父「遷安故土」，實踐統一大業，「蔣氏兩代對歷史有所交待」，均屬國共和談模式的倡議，或國共高層之間歷史恩怨的較量與磨合。

國共隔海喊話、較量的年代，在兩岸成立半官方協商機構後，海基會與海協會實現了辜汪會談；國共兩黨開啟了系列高層會談；馬英九與習近平更實現歷史性的「兩岸領導人會談」。遺憾的是，這些突破性的發展進程在蔡英文執政後，重新回到冷戰時期的對峙狀態。

自1996年實現直接民選總統以來，民主化的改革進程並未深化台灣的民主體制，藍綠對決、政黨惡鬥、媒體操弄、民粹盛行，更讓台灣陷於向下沉淪的政治漩渦。面對協商談判籌碼快速流失，統獨意識日益激化，台灣朝野何以應變國際與兩岸的大變局？

(中國時報)