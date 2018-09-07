美挺台法案 遠水難救近火

2018年09月07日 04:11 中國時報 李正修

美國4位跨黨派的友台參議員本周共同提出所謂的「台北法案」（TAIPEI Act），其目的是希望強化台灣在國際社會的地位，並嚇阻中華民國僅存的邦交國轉向承認中國大陸。

提案之一的參議員賈德納發出新聞稿指出，若有國家對台灣採取不利行動時，該法案授權美國國務院得以降級美國與這些國家的關係，甚至暫停或減少美國對這些國家的援助。另一位提案人馬基參議員則擔憂北京會利誘各國政府斷絕與台北的外交關係，導致台灣的邦交國數目降到零，因此「我們必須支持台灣友人」。參議員梅南德茲則希望川普政府共同阻止中國的擴張行為，以彰顯美國是可信任的長期盟友。

這項法案應是美國國會繼白宮及國務院因我國接連失5個邦交國後，所發出的最強烈挺台行動。不論這是參議員主動提出，或是我國對美國會遊說工作的成功，都顯示美國友人對我國外交承認可能歸零的高度關注與憂慮。

看到美國參議員為維護我國邦交關係如此賣力，蔡英文政府除了繼續深化既有邦交關係外，更應積極拓展我國的國際活動空間，強化與主要國家的實質往來，絕不能單為提升台美關係而沾沾自喜，畢竟法案成真是一回事，這些邦交國是否買單還是未知數。美國早在40年前就與中華民國斷交，現在僅能向這些國家道德勸說，毫無立場阻止，況且能否鞏固外交承認是我方職責，也是執政者無法逃避的責任。

面對中國大陸阻絕我國對外關係的強勢作為，國人更關注蔡政府能否尋求恢復與大陸的對話，如此既能化解我國的外交危機，又可有效消弭兩岸冷對抗，這才是一勞永逸的釜底抽薪之計。

繼挖走我中美洲邦交國薩爾瓦多後，中國大陸再把目光轉向非洲。日前除了宣布再投入600億美元貸款給非洲國家外，更免除與大陸有外交關係之窮小國家的債務，這些都將對我國唯一的非洲友邦史瓦帝尼形成雙重壓力。相較於大陸對非洲約1.8兆元的援助，我國明年度援助史國13億元，無異杯水車薪；更因該金額高於我國經營拉美地區的預算，若招致邦交國反彈，可能迫使蔡政府重返「支票外交」的不歸路。挖東牆補西牆的外交保衛戰是否妥當，正考驗蔡政府的智慧。

中國大陸現在有自信與美國競逐全球霸權，除已坐穩非洲最大外援國的寶座外，亦逐漸把手伸進美國後院，因此要說「台北法案」是為了台灣利益，倒不如是為美國看顧好這些國家來得更為貼切，我們千萬不可搞錯重點。

雖然各國對中國大陸的企圖心懷有高度疑慮，但終究無法完全阻斷大陸挖我邦交國之計謀，蔡政府當從推進兩岸互信著手，才是杜絕大陸新一波外交攻勢的有效防禦。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)