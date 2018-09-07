兩岸和 台灣根本利益

2018年09月07日 04:11 中國時報 張文基

美中及兩岸關係都面臨從量變到質變的轉型期，今後一年將是充滿挑戰的不確定時刻。8月24日全美台灣同鄉聯誼會與南加大美中學院舉辦了「美台中關係的不確定時刻」研討會。會中美、台學者及與觀眾互動中給人留下一個明確的印象：儘管美、台有一些力量試圖利用台灣作為圍堵中國崛起的棋子，但是兩岸和為貴才是台灣的根本利益。

專研美國東亞外交政策的南加大新聞與傳播學院教授侯里哈認為台灣面臨的危險，在於和川普政府走得太近，因為川普沒有一個清晰邏輯的中國政策，而且川普不是一個值得信賴的朋友，台灣應該看到川普如今是如何對待其長期盟友加拿大和德國。今天美國兩黨都想利用台灣來制衡中國。台灣願意成為美、中之爭中的「砝碼」嗎？這真是一個非常危險的時刻。

倫敦大學台灣研究中心研究員陳以信指出，中華民國的對外空間將呈現骨牌效應而加速消失。他認為這是北京的推力結合民進黨的拉力所造成的。美國需對東亞地區、兩岸海峽、南海地區有通盤的外交政策與策略解決，認真思考是否準備在未來與中國發生戰爭，否則就應該有效促成兩岸建設性對話，讓目前僵硬的情況有所改善。

蘭德公司的資深國防分析師葛羅斯曼列出了大陸在包括南海、東海、台灣的一系列軍事活動，「中國製造2025」、一帶一路及「兩個一百年」的奮鬥目標，以此做為依據，重複近來美國所渲染的「中國威脅論」並強調美、台的所謂共同信念。

政治大學國際事務學院副院長黃奎博教授則指出，台灣和美國有類似但並非相同的信念。他以敘利亞的庫爾德民兵組織人民保衛部隊（YPG），被美國利用後又沒有獲得美方對「庫爾德獨立」的支持為例子，強調台灣不希望成為YPG第二，做美國的籌碼。他強調台灣需要避免全面倒向美國，要尋找一個有利於台灣安定發展的定位。

自從40年前美國與中共建交後，美國就承認一個中國，而台灣是中國的一部分，中國又如何威脅到美國的根本利益呢？葛羅斯曼認為中國企圖壓縮美國在東亞的傳統勢力範圍，因此威脅到美國的利益。

台灣大多數人都不希望成為美國的棋子，美國的不少學者也反對把台灣當成棋子，因為這是一步險棋！兩岸的現狀是不能長久維持的，台灣最好的出路是回歸九二共識，擴大交流，爭取和平環境，有序地走向真正尚待定義的「一中」。 （作者為中美論壇社社長）

(中國時報)