瘋狂富豪攻略

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中國時報
黑鳥麗子

身為一個無產階級，閱讀八卦媒體上荒誕不羈的富豪生活，是人生一樂，而好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》則提供就近窺伺富豪生活細節的觀影樂趣。

該片改編自關凱文以自身經歷撰寫的小說，描述住在紐約的華裔經濟系教授陪男友回新加坡老家，直到上飛機、進入頭等艙，她才發現男友家竟是新加坡首富，而且不是普通的富有或超級富有，而是富了好幾代的瘋狂富有！成為誤闖光怪陸離超狂有錢人世界的小白兔。

電影開頭很趣味，楊紫瓊飾演男主角的媽，20年前帶著兒子出遊遇到種族歧視的旅館經理，當場怒到買下旅館一舉KO對方，因為她不能失了面子！兒子長大後帶回她不樂見的外黃內白「香蕉」女友，讓她再度出手，說是守護家庭，實際還是面子問題。

這類型劇情對我們一點也不陌生，從「流星花園」開始，男富女窮的戀情裡永遠都有個勢利媽等著拿出支票本說，「100萬夠嗎？」但這部電影的趣味就是拿這些有錢人，以及有錢人專屬笑料來開玩笑。

好比女主角的大學閨蜜是普通有錢人，過著「鑲金馬桶式」浮誇生活，惡品味中卻帶著濃厚人情味，為了讓女主角跟首富家嫌貧愛富的親友們打個旗鼓相當，力挺她來個改造大秀，頗有向《麻雀變鳳凰》茱莉亞羅伯茲致敬的意味。但想想也諷刺，一旦面對有錢人，無論是阻街女郎或是大學教授，都必須退，才能進，攻略手法其實沒有差別！咦？這不也是延禧宮裡魏瓔珞慣用的套路嗎！

這部電影熱鬧呈現出新加坡無以倫比的魅力，美食、美景，燦爛奪目。而超狂有錢人的生活其實跟普通人沒有太多不同，他們也吃餃子、打麻將、曇花也只能一現，只是所有配備都升到頂級再槓上開花，說真的，片中別具巧思的南洋花園流水風教堂婚禮，真是美到令人落淚啊！

有位大陸學者曾說，「生活中的強勢群體，往往是輿論中的弱勢群體。」因為上流社會不論炫富不炫富都容易引發網友酸語，胖一點是「神豬」、愛運動的是「筋肉人」，交漂亮女友就是「有錢真好」，有錢人揹著太多僵化成見，反而看不清他們真實的面貌與內心。即使是這部電影，帥氣男主角也只是女主角的陪襯，身邊女人比他搶眼多了，光看楊紫瓊上打婆婆、下打未來媳婦，三代宮鬥，就不輸八卦媒體。

這部電影據說因為全亞裔陣容，引發了全球華人的觀影熱潮，如此一來，應該有拍攝續集的空間，不如，接下來拍亞洲獨有的富二代、政二代的互咬奇觀吧！　　　　　　　（作者為作家）

(中國時報)

兩岸和 台灣根本利益

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