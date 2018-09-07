2018年09月07日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

只有音樂，沒有距離，台北市立國樂團宣布和上海民族樂團對等交流合作，兩團將在今年互推音樂家做交換演出，各自展現雙城音樂特色。

各派3位交換演出 學習味濃

北市國團長鄭立彬表示，今年北市國將會讓3位北市國音樂家赴上海民族樂團合作一場音樂會，同時上海也會有3位音樂家回訪與北市國合作，這也是第一次透過「團與團」的對等合作交流，將台灣的音樂家輸出海外。

台北上海雙城樂展，由大陸新銳指揮彭菲來台與北市國合作，帶領上海民族樂團二胡首席段皑皑、笛子首席錢軍，將演出彭修文編配的《月兒高》、俞遜發《匯流》、楊立青《悲歌》二胡與樂團等作品。

台灣方面則由青年指揮家江振豪領軍，帶著樂團首席陳慧君和嗩吶首席林子由與上海民族樂團合作，曲目包括李哲藝《廟埕》、蘇文慶《行雲流水》以及鮑元愷的《台灣音畫》國樂版。從曲目已知，這次的對等互訪相互學習的意味頗濃。

朱昌耀駐北市國 合作3場

除了與上海民族樂團做深度交流之外，北市國也邀請二胡獨奏名家朱昌耀來團擔任新樂季「駐團音樂家」，合作3場音樂會，他也將擔任2019台北市民族器樂大賽評審。

作為最早兩岸文化及民族音樂交流使者之一，朱昌耀來台演出已有20多年經驗，從北到南與許多職業跟業餘樂團合作，「台灣的人文、山水，美食都讓我印象深刻，但我最喜歡的還是具有獨特風韻的台灣地方音樂。」

記者會上，朱昌耀特別演奏了他最愛的台灣民謠《望春風》，深刻感人，「我的作品中，江南和台灣兩個主題占了很大的比例，我知道我的音樂深受台灣行家和觀眾歡迎，這正是我作為音樂家的幸福。」

(中國時報)