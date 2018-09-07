范巽綠強調 從沒意願做部長

2018年09月07日 04:11 中國時報 張理國 、 林宏聰 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

政院昨核定范巽綠接任教育部政務次長，范在回鍋前曾被形容為「地下部長」。教育部長葉俊榮昨表示，他早年擔任政務委員時就認識范巽綠，對她的教育理念、札根、及前瞻創新印象深刻，這次為補足政次才找上范巽綠；政院發言人Kolas Yotaka則說，沒有完美的人，每個人都是有褒有貶，但次長職缺「專業」、及是否能勝任才是關鍵。

范巽綠即將北上出任教育部政務次長，被外界認為將監督「拔管」，甚至成為「備位部長」，對此她極力否認，強調與教育部長葉俊榮熟識已久，有互信基礎，將來會做個沒有太多聲音的政次，更直言「我從沒意願做部長！」

葉俊榮表示，他跟范巽綠認識很久，早在2002年到2004年擔任政委期間，范巽綠就在當教育部次長，所以早有相當多的業務接觸，對范巽綠的教育理念、教育扎根、印象都非常深刻，葉俊榮說，范巽綠非常具有前瞻性及創新性，正因如此，加上教育部「工作量非常大」，需要補足政次，因此就想到要找范巽綠。

葉俊榮說，他上個月主持全國各縣市教育局處長會議時，也當場請教范巽綠，希望她回鍋來幫忙；前陣子去雅加達之前，也再約見范巽綠詳細討論教育內涵問題，最後范巽綠才同意幫忙，他也非常感謝。

高市府6日發布新人事令，由原教育局副局長王進焱接任局長，7日上任；范巽綠忙著打包行李，下午參加同仁為她舉辦的歡送會，高雄各大專校院校長幾乎全部到齊，還安排學生、合唱團表演，場面盛大。

范巽綠抽空接受媒體訪問，針對外界猜測她將監督「拔管」，她說目前不會表示意見，因教育部、行政院已做了很多程序處理，希望盡快有社會能接受、合於法制面的結果；她強調，「大家也期待案子別拖延台大、台灣高等教育的發展」。

全國教師工會總聯合會（全教總）昨日透過聲明表示，依照過去與范的互動經驗，認為范長期關注教育，是一位可以進行「專業對話」的政務官，表達力挺。

(中國時報)