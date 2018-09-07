萬能科大發1億元獎學金

萬能科技大學吸引學生入學，大手筆發出1億元獎助學金。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

萬能科大新生入學，校方今年發出1億元獎助學金，183位統測400分以上新生獲得24萬元，33位統測500分以上有40萬元，還有1600名日間部新生獲得2.5萬元國立收費獎助學金，外縣市新生則獲得大一上、下學期6250元住宿優惠。因應少子化浪潮，積極吸引學生就讀。

萬能科大校長莊暢表示，除有菁英獎學金外，這些優秀學生未來也將赴美、日姊妹校，進行為期1年交換生學習，自身負責機票及當地生活費外，學費及住宿都由校方支付，獲得等值68萬元學雜費獎助學金。

畢業前菁英學生也將參與赴新加坡、日本、澳洲海外實習，年薪有60萬元。一個統測500分以上學生，最多可有168萬元獎助學金資格；400分以上學生，也符合152萬元獎助學金資格。

莊暢說，發放獎助學金目的在於鼓勵大一新生努力向學，在大學新鮮人階段，規畫未來人生目標築夢踏實，成為具有國際觀、外語能力及專業知識國際證照的菁英，爭取航務、空港、空服、地勤、空廚、飛修與機師等月薪50K到200K且國際能見度高的就業機會。大幅提升學生的國際視野、移動力與競爭力，畢業時在就業起跑點上將遙遙領先，年薪百萬不是夢。

今年最熱門科系為航空暨運輸服務管理系，而新生入學統測最高分簡淑娟，成績576分。她笑說，拿40萬元獎學金等於大學4年免學費，減輕家中負擔，除在課業上努力外，也要安排打工豐富人生經驗。

(中國時報)

亞培證實安素原味鐵罐有問題 香港理工大學 調整對台招生門檻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。