何潤東入圍金鐘最療鬱

2018年09月07日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

何潤東執導《翻牆的記憶》開心卻疲累。

《翻牆的記憶》風光入圍最佳戲劇、導演等8項金鐘獎，讓身兼導演、製作人、編劇與演員的何潤東一掃先前收視不佳陰霾，他6日帶著入圍新演員獎的張豐豪、姚亦晴、宋緯恩接受專訪，坦言幾個月前因收視不如預期、覺得愧對電視台和團隊，「我身為船長，應該要帶領大家，卻沒有航向最後的金銀島。」不過自從金鐘入圍揭曉，他心情由陰轉晴，「我每天都覺得是美好一天的開始！」

何潤東不諱言之前心情很煎熬沮喪，但每天卻還是要白天拍戲、晚上剪接《翻牆》，總不知道問題出在哪裡，「明明自己看了很喜歡，業內看過的也喜歡，但收視率數字沒有得到認可。」他坦言當時每天都過得憂鬱壓抑，做什麼事都提不起興趣、也無法專心，出現憂鬱症狀。

想拿最佳戲劇

他沒日沒日沒夜拍攝《翻牆》大半年，亢奮得沒意識到累，幾乎不怎麼睡覺休息，硬撐的結果，就是劇一拍完，身心都垮了，氣喘宿疾發作，整個人也極度疲累，「一睡12小時還睡不飽，起床2小時後電力就耗光又累了。」幸好他正慢慢恢復中，笑說：「入圍金鐘獎，就是最好的調養！」

何潤東說，拍《翻牆》的那幾個月是他這5年中最開心快樂的一段時間，所以後來沒能在收視上給予應得的回饋，讓他更為內疚。這次入圍最大的意義在於，他身為隊長，終於能讓大家一起得到認可、沒有辜負他們對自己的信任；他最希望能夠拿下最佳戲劇獎，代表對整個團隊的肯定。

感謝演員支持

演員們都說，能拍何潤東這部戲非常幸運，首度當導演就入圍導演獎的他謙虛地說：「我也很幸運遇到他們，有他們的信賴支持，從沒一刻懷疑我的判斷，我才有入圍的機會！」

(中國時報)