卓義峯挨虧會唱歌的臉不平

2018年09月07日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

卓義峯暌違10年將推出新專輯《聽者》，6日舉辦發片記者會，請到音樂貴人、金曲歌后彭佳慧站台，彭佳慧自6月宣布離婚後，在台灣鮮少公開露面，這回難得現身，足見她對卓義峯的情義相挺。

卓義峯過去曾在活動上演唱彭佳慧的歌曲〈敲敲我的頭〉，完全沒降Key的演出引起她注意，在彭引薦下，他開始在EZ5駐唱。彭佳慧笑說，她對卓的第一印象就是長得很會唱歌的樣子，並打趣說：「古今中外會唱歌的男歌手，皮膚都不是那麼平整。」她昨也送他「骨董音響」，祝福他發片順利，好聲音有如骨董般成為經典。

彭佳慧幫勸架

她還爆料，兩人過去一起駐唱時，卓遇到喝醉的人鬧場，差點要跟對方打起來，但彭趕緊拉住他：「走，義峯，來陪我聊天。」化解一場衝突。但彭佳慧鬧婚變，他表示完全沒有主動關心，「我不太會去關心我身邊朋友的感情狀況，因為會覺得那是他們的私事。」

他這10年間靠著駐唱、接商演，一年粗估可賺80到100萬元，生活無虞，他見過形形色色的客人，除了醉客鬧場，也遇過男歌迷要求合照，他要跟對方握手，竟被對方緊抓十指緊扣，還撫摸他的臉，讓他當場嚇傻。

33歲的他目前單身2年，他笑說還好哥哥已經結婚生子，暫時幫他擋下來自長輩的壓力，被問到是否可能和大他13歲的彭佳慧發展，他回：「佳慧姊是前輩，是尊敬的感覺！」

(中國時報)