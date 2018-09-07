譚詠麟攻蛋 黃金兄弟助陣

2018年09月07日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

邱瓈寬日前上POP Radio 。

「古惑仔」謝天華（左起）、陳小春、錢嘉樂、鄭伊健、林曉峰將和曾志偉力挺譚詠麟演唱會。（中新社）

譚詠麟將在下周六（15日）首度攻上台北小巨蛋開唱，主辦單位寬魚國際行銷長邱瓈寬日前上POP Radio電台節目接受主持人俊菖專訪，宣傳由她擔任出品人之一的電影《黃金兄弟》，也宣布演唱會當天除了有嘉賓A-Lin，《黃金兄弟》6位主演曾志偉、鄭伊健、陳小春、錢嘉樂、謝天華和林曉峰也將登台獻唱。

邱瓈寬說，本想舉辦鄭伊健、陳小春等人的演唱會，雖然還沒辦成，但先把他們都拉來小巨蛋去譚詠麟演唱會。這也是「古惑仔」暌違20年在大銀幕合體，令人期待他們屆時和譚詠麟會在舞台上擦出什麼樣的火花。

限定版獻台粉

而譚詠麟演唱會進入倒數一周，他除了運動、為演唱會彩排，為了給台灣歌迷限定版演出，至今還在調整歌單，節目內容大改了近3分之1。

在演藝圈數十載，邱瓈寬說電影、電視、廣告、音樂她什麼都做過，做過一輪還是喜歡電影，外界稱娛樂圈的人「三點不露」，沒超過下午3點就找不到人，其實她自從擔任行銷長，每天早上9點就到公司上班。

她因為兒子早上要上學所以習慣早起了，她更難得提到和兒子互動，爆料熱愛籃球的兒子「早就不黏我了！」但她也很酷的表示不會失落，認為小孩長大就是這麼回事。

(中國時報)