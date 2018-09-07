老蕭林宥嘉2 4hrs未眠不喊累

2018年09月07日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

Lulu昨精神奕奕出席公益活動。

選秀節目《聲林之王》5日首錄，請來導師蕭敬騰（老蕭）、林宥嘉、主持人Lulu、飛行導師楊丞琳等，原訂晚上10點收工，竟錄到隔天早上7點半，老蕭早上9點就開始梳化，連續工作近24小時不喊累。林宥嘉也說，雖然錄影超時但家人是全力支持的，他會仔細聆聽每一個人，為所有參賽者爭取、糾結到最後一刻。

老蕭在大陸有參與過多次選秀節目經驗，且不是第一次錄「通天棚」，雖然熬夜，仍表現優異，他主動給選手、燈光、舞台、攝影建議，錄影後也感性向選手說，謝謝他們願意相信製作單位與導師，全程參與且為了自己夢想而努力。

老蕭的經紀人Summer昨說：「他知道第一集選手最多，也一定會花很多時間錄影。」他覺得學員、樂手老師也很辛苦，尤其學員得熬夜把歌唱完。而她也把昨天的工作排開，讓他好好補眠。

Lulu 3天僅睡6小時

林宥嘉昨赴北京工作，他表示體力不是問題，這個節目大家都很用心，導師們非常投入。加上他自己出身自《超級星光大道》，很能感受每個好不容易上台的人。

製作人王偉忠則表示，錄影前一天已試錄過一次，但正式錄影時流程、段落都必須仔細確認，因此花了較多時間，原本擔心大家精神不濟，沒想到3位導師都非常敬業，「不但沒有喊累，且不斷給學員意見，這點真的很棒。」

Lulu首次一個人主持就遇到「馬拉松式」錄影，她說，前幾天《綜藝大熱門》錄到清晨5點、隔天又工作到清晨6點多，沒想到《聲林之王》首錄竟打破自己錄影紀錄，她回家睡1小時又出門參加「藝起非揚打包女神」公益活動，這3天僅睡6小時，讓她直呼：「錢難賺！」

(中國時報)