張軒睿張震光替 搖身準視帝

2018年09月07日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

林心如（後）助攻，幫助張軒睿以《我的男孩》入圍金鐘獎。

張軒睿從小模樣可愛，媽媽對他寄望頗深。（取材自臉書）

張軒睿從小就長得可愛討喜，媽媽一直希望他能當童星，「我媽想要當星媽，常帶我去為童裝品牌當小模特兒走秀。不過在一群小朋友中，我總是臉超臭。她還帶我去給攝影師拍照，結果我一直罵攝影師！」小時候的他，排斥當童星、拒絕成為鏡頭焦點，沒想到，現在竟搖身一變成準金鐘視帝候選人！

張軒睿在台灣的首部作品《狼王子》就挑梁演男主角，儘管收視、口碑未如預期，但已藉此打開知名度，出道未及三年的他，以林心如精心打造的《我的男孩》入圍金鐘獎最佳男演員獎，無疑是近年人氣最夯、演技也很快被肯定的偶像男藝人。

試鏡瘋狂忘詞

外界看他是十足幸運兒，但張軒睿卻說，他曾歷經試鏡不斷失敗的過程，「當時的我根本沒真正理解角色，背完詞劇本就放著，試鏡時瘋狂忘詞，因為我根本完全沒有準備好，非常不尊重工作。」

有次經紀人陪他去見製作人，但他試鏡時沒有一場戲演好，「情緒不對、忘詞又鬼打牆。試鏡結束後，經紀人就哭了，她很難過地問我：『你到底有沒有準備好？』」從那天之後，他才驚醒，覺得該好好正視自己的心態了，「不是把自己隨便放著，別人就會來選我，而是要把自己準備好，機會來了，才能抓得住！」

他小時候排斥當童星，長大後卻成了藝人，張軒睿說，這其實也是誤打誤撞，他原本想去健身房當健身教練，結果朋友介紹經紀人給他認識，他想說那就試試看，經紀人問他有何才藝？他因為很喜歡周星馳，所以模仿了星爺。經紀人為了訓練他，要他每天念報紙、練習自我介紹，還把他送去大陸的《道士下山》劇組實習、當「光替」（燈光替身）。

了解站位走位

當時的他，因為當了張震、房祖名等藝人的光替，他了解何謂站位、走位，當時覺得超新鮮、好好玩，雖然僅短短3星期，他就慢慢感覺得出自己很喜歡演戲。「當時我不知道這趟實習能學到什麼，直到開始拍戲，才知道那段經歷對我現在來說非常重要。」

他也因此知道一部作品要成功，不只是藝人的功勞，更需要幕後人員齊力付出。「直到現在，我拍戲時只要能自己站位就自己站，本人能走一次位更好。」

他說，《我的男孩》中有句台詞讓他很有感觸，「一個團隊是Teamwork，但如果沒有Team，或沒有Work，就是枯燥乏味的！我喜歡跟大家一起熱血、努力拚作品的感覺！」

他的家人得知他入圍消息也相當開心，「我一直很希望讓爸媽、家人為我驕傲，這次覺得終於能做好一件讓家人都開心、驕傲的事，自己心中也獲得很大的感動！」

(中國時報)