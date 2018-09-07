鄭人碩跳火海手毛腳毛燒光

2018年09月07日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 徐桐炘 報導

鄭人碩剛拍完電影《寒單》隨即與家人旅行、放了1個月的假，他6日出席活動，透露半年來連拍3部電影，沒有1天休息，身心俱疲。尤其《寒單》親自上陣被炸，還為一場「火海跳樓」戲，從2樓直接跳下衝出，手毛、腳毛都被燒掉，鬢角上方也禿了一塊，所幸沒傷到臉，他說：「我覺得有神明保佑。」

他趁空檔為「Asahi SUPER DRY時尚快閃啤酒吧」擔任代言人，自認酒量好，灌下1箱半的啤酒也不會醉，平時喜歡喝幾杯紓壓，也有鬧出笑話的經驗，像是穿錯鞋，或醒來發現自己在游泳池裡。有沒有撿屍或被撿屍？他笑說：「有喔！被經紀人姚哥撿屍很多次。」他月中將去大陸工作，演出《角頭2》的「慶哥」後聲勢大漲，這次代言據悉身價近7位數。

短片入圍雄影

高雄電影節第8屆「國際短片競賽」昨宣布入選名單，鄭人碩和吳可熙主演的《天台上的魔術師》榜上有名，2人演出小偷與移工的罪惡之戀，鄭人碩飾演「笨小偷」，他開拍前常練習偷身邊朋友的東西，「前面失敗，後面都有成功！」更細心在路上觀察如何不被朋友發現，成果是錢包、手機和香菸都到手。

吳可熙繼《冰毒》和《再見瓦城》後，再度挑戰「外國人」角色飾演移工，鄭人碩經常在休息時間逗笑她，還對她說：「我就遇到真愛，一輩子就是愛妳這個外勞！」吳笑回：「你這個人真的很會撩妹！」該片將在高雄電影館放映，電影節10月19日開跑。

喝酒過量 有害健康

(中國時報)