鄭人碩跳火海手毛腳毛燒光

鄭人碩為倒出生啤泡沫黃金比例，練了許久。

友善列印
中國時報
報導

鄭人碩剛拍完電影《寒單》隨即與家人旅行、放了1個月的假，他6日出席活動，透露半年來連拍3部電影，沒有1天休息，身心俱疲。尤其《寒單》親自上陣被炸，還為一場「火海跳樓」戲，從2樓直接跳下衝出，手毛、腳毛都被燒掉，鬢角上方也禿了一塊，所幸沒傷到臉，他說：「我覺得有神明保佑。」

他趁空檔為「Asahi SUPER DRY時尚快閃啤酒吧」擔任代言人，自認酒量好，灌下1箱半的啤酒也不會醉，平時喜歡喝幾杯紓壓，也有鬧出笑話的經驗，像是穿錯鞋，或醒來發現自己在游泳池裡。有沒有撿屍或被撿屍？他笑說：「有喔！被經紀人姚哥撿屍很多次。」他月中將去大陸工作，演出《角頭2》的「慶哥」後聲勢大漲，這次代言據悉身價近7位數。

短片入圍雄影

高雄電影節第8屆「國際短片競賽」昨宣布入選名單，鄭人碩和吳可熙主演的《天台上的魔術師》榜上有名，2人演出小偷與移工的罪惡之戀，鄭人碩飾演「笨小偷」，他開拍前常練習偷身邊朋友的東西，「前面失敗，後面都有成功！」更細心在路上觀察如何不被朋友發現，成果是錢包、手機和香菸都到手。

吳可熙繼《冰毒》和《再見瓦城》後，再度挑戰「外國人」角色飾演移工，鄭人碩經常在休息時間逗笑她，還對她說：「我就遇到真愛，一輩子就是愛妳這個外勞！」吳笑回：「你這個人真的很會撩妹！」該片將在高雄電影館放映，電影節10月19日開跑。

喝酒過量 有害健康

(中國時報)

張軒睿張震光替 搖身準視帝 《暹羅訣》導演迷金庸武打不馬虎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。