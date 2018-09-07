小薰療情傷快狠準「痛到麻痺就不痛」

2018年09月07日 04:11 中國時報 徐桐炘 專訪

小薰近年雖偶會遇到心儀對象，但都沒能穩定談一段戀情。（陳俊吉攝）

小薰表示過往分手經驗中，最久花一個月就能走出情傷，她自有一套療傷方法，會直接去充滿回憶的地點放聲大哭，「痛到麻痺就不痛了！」刪除對方所有聯絡方式，不留任何紀念，確保不再起任何漣漪，至今和前男友們都沒聯繫，她帥氣說：「沒有必要，各過各的生活。」

小薰更不能接受男友和前女友藕斷絲連，她曾因此秒提分手，她表示當時未察覺異狀，直到朋友跟她說：「你可不可以聰明一點？」她還傻回：「我很聰明啊！」才發現男友獨自去前女友家，她立刻質問對方，沒想到男友嘗試隱瞞還暴走摔椅子，根本渣男，她當時反倒情緒冷靜，回家才大哭一場。

對房祖名零好感

小薰和前老闆房祖名曾傳交往，她堅決否認，還笑稱對他「零好感」，更說自己在房祖名眼中「太胖」，她喜歡穩重男人，「他還是有點大男孩的樣子！」尤其對方生活日夜顛倒，在大陸拍戲時，房祖名常約小薰和助理們吃晚餐、看電影，接著談吉他聊作品到凌晨，2人沒因此擦出火花，小薰只覺得：「天快亮了，好想睡覺！」

過往對感情很「衝」，小薰表示很容易幫剛認識的人打「100分」，最快相處2星期就嘗試交往，卻也常發現對方不符合期待，有人在1個月內就讓她失望透頂求分手，她自認「傷痕累累」，這2年終於放慢腳步，不急著戀愛，「工作和生活都需要時間堆積。」也把28歲嫁人、30歲生子的期限延到35歲。《山的那一邊》電影今天上映。

(中國時報)