渡邊直美時尚論 「挑戰不敢穿的衣服」

從穿市場衫的女孩到自創品牌的流行教主，渡邊直美藉由時尚來體現她獨有的世界觀。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪溫博鈞

台日混血諧星渡邊直美日前來台，為她任創意總監的服裝品牌「PUNYUS」在台首家快閃店任一日店長。她身著搶手的活動限定品「全身小籠包」圖樣T恤，卻自爆：「我其實比較喜歡芋泥包。」她受訪行程滿檔，僅在換場時吃了幾口大腸麵線；看到旺旺仙貝時說：「這小時候我吃過呀！」露出了懷念的表情。

渡邊直美IG追隨者逾800萬人，被封「IG女王」。已是當今時尚教主的她，回想小時候年年隨母親返台過暑假、逛傳統市場，「市場攤位衣服的強烈圖像給了我不少刺激，台灣的服飾常見自然的大地色，影響我對穿搭、配色，甚至到現在的設計，可以說我從傳統市場學到很多。」

為顧客加大尺寸

她談如何選擇服裝：「時尚這東西我自己也還在學習，我會以自身經驗鼓勵大家，首先要喜愛自己、保有自己個性，然後挑戰沒嘗試過的、一直不敢穿的衣服，穿出新發現和驚喜；最後，相信自己所選的，別人的目光和批評，無需在意。」

她接著說：「PUNYUS東京新宿店常有來自日本最大LGBT街『新宿二丁目』的顧客來買鞋，但有時店裡最大尺寸的鞋仍穿不下，我們於是馬上進行尺寸加大、提高鞋跟等討論，我想社會也是如此，增加更多選項、讓更多人適得其所，豈不很好？我常想，在這充斥偏見的世界，他們仍能以豐富的表現力活出自我、勇於呈現真實自我，說真的這連我有時都做不到。從他們身上我得到了不少勇氣。」她靈機一動：「說不定哪天我們可以在新宿二丁目辦個時尚展呢！」

(中國時報)

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