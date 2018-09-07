日本牛肉達人 客座台北晶華

六花界餐飲集團社長兼主廚森田隼人

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中國時報
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「溏心蛋拌日本牛肉」可嘗到牛肉鮮甜滋味。（台北晶華酒店提供）

日本東京的「六花界」餐飲集團旗下有6間各具特色的餐廳，其中4家以私廚模式打造，集團社長兼主廚森田隼人（Hayato Morita）被封「牛肉達人」，最受歡迎的餐廳目前預訂要到2年後才嘗得到，而今台北晶華酒店邀請他來台客座，打造難得的私廚盛宴。

森田隼人非料理學歷出身，建築科系的他因熱中拳擊，知道大量蛋白質有助恢復體力，開始鑽研牛肉、投入料理界，他說：「沒人教我，也沒有教科書，我每天從失敗裡一直研究。」這份堅持有了亮眼成績，2009年創立首家燒肉餐廳「六花界」僅有2.2坪空間，將成本放在做更好的平價肉品，即便賓客都要站著燒烤，人潮卻絡繹不絕。

以清酒噴灑牛肉

來台客座的屬私廚餐廳的初花一家，在日本以劇場式服務大受歡迎，將帶來最拿手燒肉料理。不像許多高級燒肉每片薄薄的，森田隼人認為每個部位都有最適合的厚度，太薄嘗不出滋味；他自行研發「日本酒吟釀熟成法」，以清酒噴灑牛肉表層進行乾式熟成，使肉質更潤嫩，甚至將牛飼料混入酒粕，料理出的牛肉有奶油般甜香滋味卻不膩口。

「森田隼人‧終極燒肉劇場」即日起至10月30日於台北晶華酒店三燔本家推出，森田主廚套餐每人5800元，今（7日）晚，20日晚間，21日中、晚間限定上菜；日籍客座主廚套餐每人2800元，另有午間套餐680元起。（需另加1成服務費）

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(中國時報)

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