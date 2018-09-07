GRAFF登台3大鑽戒－GRAFF珠寶 插旗信義商圈

2018年09月07日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

GRAFF登台3大鑽戒之一，23.75克拉梨形鑽石戒指 。（GRAFF提供）

GRAFF登台3大鑽戒之一，主石為27.03克拉圓形鑽石，周鑲14顆1克拉以上鑽石，總重33.63克拉。（GRAFF提供）

GRAFF紅寶石和鑽石項鍊，紅寶石總重49.21克拉，鑽石46.24克拉。（GRAFF提供）

GRAFF格拉夫多形切割紅寶石和鑽石耳環，紅寶石共重11.92克拉，鑽石共重4.27克拉。（GRAFF提供）

格拉夫（GRAFF）BELLAVITA店以淺綠和杏色調為主，呼應台灣寶島有山有海的地理特色。（GRAFF提供）

GRAFF專賣店的VIP室陳列GyroGRAFF Drive月相男表，有顆縮小版的月球，鑽石共重9.98克拉，吸引男士目光。（GRAFF提供）

重量級頂級珠寶品牌GRAFF第2家專賣店，進駐信義商圈Bellavita百貨。（GRAFF提供）

格拉夫（GRAFF）珠寶搶進信義區落腳BELLAVITA貴婦百貨，占地達150平方米，為全台最大專賣店。為了慶祝開幕，GRAFF倫敦總部精選50多件最具代表性的珠寶作品來台展出，總價逾60億台幣，其中不乏首次在亞洲展出的作品，可見對台灣市場的重視；展出的珠寶美鑽作品個個要價不菲，其中最受貴婦名媛矚目的莫過於3枚D色無瑕的大克拉鑽戒，偌大的鑽戒爆閃，為新店更添熠熠光輝。

3大鑽戒光燦奪人

位居3大鑽戒之首的42.72克拉心形鑽戒，是GARFF主視覺廣告中的主打商品，同時也是吸引台灣貴婦名媛上門親炙玩賞的焦點。其次是一顆27.03克拉的圓形鑽石，外圈圍繞14顆1克拉以上的鑽石，同樣碩大懾人，瑰麗眩目；另一枚23.75克拉梨形鑽石戒指，鑲嵌在優美弧形的鑽石戒台，展現GRAFF的設計美學。

另以當代畫家Cy Twombly畫風為靈感設計的紅寶石和鑽石套件，以螺旋狀勾勒無限延伸的珠寶樣貌，包括耳環、項鍊等，奢華優雅又不減摩登時尚。

GRAFF店裝設計融入品牌的全新概念，色調以清新的淺綠和杏色為主，兩間寬敞的VIP室提供VIP鑑賞珠寶的私密空間，VIP室陳列以跑車為設計概念的GyroGRAFF Drive月相陀飛輪男表，內有顆縮小版的月球，陀飛輪可360度旋轉，並鑲有9.98克拉的鑽石，讓陪同女伴前來選購珠寶的男士也可順道鑑賞把玩。

(中國時報)