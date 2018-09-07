蝦皮購物節 國際名牌1折起

蝦皮購物的「9.9超級購物節」9日零時起，即推出國際名牌下殺1折起、「蝦搖一波」搶蝦幣等活動。（蘇蔓攝）

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中國時報
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蝦皮購物的「9.9超級購物節」9日開賣，三星Galaxy Note 9，原價3萬900元，32折特價9999元。（蝦皮購物提供）
蝦皮購物的「9.9超級購物節」9日開賣，蘋果MacBook Pro 13吋128GB，原價4萬1900元，85折特價3萬5900元。（蝦皮購物提供）
蝦皮購物的「9.9超級購物節」9日開賣，Dyson V8 SV10無線吸塵器（＋吸頭版），原價2萬900元，47折特價9999元。（蝦皮購物提供）
蝦皮購物的「9.9超級購物節」9日開賣，SK-II青春露 75ml，原價2300元，43折特價999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物年度盛事「9.9超級購物節」又來了，繼去年1分鐘賣出破萬件商品、全球訂單較前年狂飆3.5倍後，今年再度推出優惠下殺吸客，以國際名牌商品如SK-II、Dyson、三星、小米等，全祭出1折起優惠，下單即有機會讓蝦皮購物幫你結帳，更首與Lamigo合作舉行線下「9.9蝦拼趴」活動，預計台灣區的訂單數即將成長3成。

多時段好物限量開搶

蝦皮購物今年在台灣與多家品牌攜手突破了5000家商城品牌，全球用戶數已翻倍成長，今年再特地推出消費者最愛的國際名牌商品下殺，9月9日當天零時起，有最新的小米手環3、SK-II及Dyson V8吸塵器限量開賣，中午12時有三星全新Galaxy Note 9以限量10組的9999元等限量品開賣。另外在蝦皮商城零時也有獨家商品3折起開搶，像是任天堂Switch主機送原廠周邊下殺至9479元，消費者記得設好鬧鐘準備搶購。

互動遊戲送蝦幣

而9日當天早上9點09分前的9名用戶，凡於指定9大指定品牌消費，將送出等值購物金，單筆最高優惠3萬元，蝦皮商城及24h購物中心單筆滿2500元，即再抽99位限量的2500元購物金。另外蝦皮購物也推出了互動遊戲贏蝦幣，12日前只要在指定時間打開APP，即可參加「蝦搖一波」，10秒內快速搖搖手機即可獲得蝦幣，總金額超過500萬蝦幣，8、9日更加開限定場次、獎金加碼超過90萬蝦幣。

這2天在桃園國際棒球場也將首舉辦《9.9蝦拼趴》，除了有精彩球賽及全壘打購物金加碼以外，還有限量公益球衣義賣、當場發放「蝦拼刮刮樂」，讓線上下一起同歡購物節。

(中國時報)

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