插畫家翻玩璋魚弄彩霞

2018年09月07日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

Nio倪嘉隆常將生活細節融入作品，以《延禧攻略》為靈感的「璋魚弄彩霞」，妙趣恆生。（Nio倪嘉隆提供）

77年次的Nio倪嘉隆，創作範圍甚廣，也擅於浮世繪插畫風格。（盧禕祺攝）

插畫家摸摸傑夫（Momo Jeff），以高雄景點龍虎塔為靈感，以代針筆描繪出的龍虎爭鬥。（吳奕萱攝）

經過第29屆金曲獎後，插畫創造力被更多人關注。昨（6日）起至9月9日首度舉辦的「台北插畫藝術節」，以「青春浮世繪New age Ukiyoe」為主題，將現實世界的生命百態、漂浮不定，延伸為享樂的人生態度。

本屆策展人、跨領域創作藝術家顏寧志表示，該藝術節召集35歲以下的新生代創作者報名，最後將決選出前3名金銀銅賞大獎，抱走總獎金6萬元。除了邀請12位知名插畫家外，也有100位徵選插畫家參與。

低調少露臉的Norman黃鈺博，非科班出身，兼具髮型師多種藝術身份，他幽默真實的簡單畫風，常透露不知名的喜怒哀樂，受邀為今年金曲最佳樂團入圍影片創作，Norman說，他的作品有荒謬、諷刺，也有偽裝等複雜元素，並享受這樣的創作方式。以與手搖杯「不要對我尖叫」合作人像杯款，開啟許多年輕族群知名度。

Nio倪嘉隆畢業於雲科大設計相關，本來學商業設計，畢業後才燃起對插畫的興趣，擅於層次感推疊的浮世繪風格。他常從生活觸發靈感，例如最近追完《延禧攻略》，便以他喜歡的章魚融合戲中魏瓔珞繡工的藝術美，用毛筆勾勒線條，繪出幽默作品「璋魚弄彩霞」，兼具創意、寓意及深厚功力。

其他徵選插畫家如摸摸傑夫（Momo Jeff），擅於代針筆作畫，常以愛犬作為畫中主角。作品「蓮池潭的兩隻寄居蟹」便以自身父子感情作為創作靈感。

(中國時報)