百貨周慶送458萬元跑車

京華城的SK-II青春基礎組，買青春露160ml以上就送R.N.A.超肌能緊緻活膚霜、全效活膚潔面乳，特價4480元起，限量卡友價4032元起。（京華城提供）

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京華城的Kanebo DEWS潤活皂霜周年慶發燒組，原價5270元，特價1250元，限量卡友價1125元。（京華城提供）
微風執行常董岡一郎（左）和Maserati產品行銷暨公關經理孟祥恩（右）昨為周慶抽市價458萬元的瑪莎拉蒂Maserati Lenvante Forza跑車揭幕。（鄧博仁攝）
微風廣場獨家Chaumet Abeille系列陀飛輪腕表，745萬元。（微風提供）
微風廣場BOTTEGA VENETA PIAZZA混色小羊皮拼水蛇皮中型手提包，全台限量2只，17萬2500元。（微風提供）
微風策略長廖曉喬設計的顧服制服，男女款分別以金釦、領結與貝雷帽、紗裙點綴特色，展示MONTBLANC1858系列計時自動腕表16萬2200元（左起）、MIU MIU水晶裝飾亮片肩背包價格店洽。（鄧博仁攝）

百貨周年慶熱烈起跑，微風廣場、京華城、BELLAVITA皆13日開戰，微風廣場今年再聯手信義、松高和南京4店推出當日單筆滿6000元抽市價458萬元的瑪莎拉蒂Maserati Lenvante Forza跑車，是去年149萬元的INFINITI Q30車款的3倍，首見下重本；京華城17周年慶則祭出回饋率最高21％。

微風下重本 史上第一遭

微風廣場9月13日至10月15日國際精品滿萬送千、珠寶腕表滿3萬送1500，門檻與去年相當，除了4館合抽跑車，微風廣場還加碼當日單筆滿5000元抽麗星郵輪寶瓶星號宮古島雙人遊、美圖M8s美少女戰士限量版手機，贈獎總額近500萬元，是17年來贈獎額度最高。

首4日微風廣場活動焦點多，呼應17周年慶有1700元限量商品；指定餐飲和微風超市有5折優惠商品，超市還首次舉辦日本物產展；期間刷微風聯名卡，憑微風積點禮遇會員單筆滿5000元送500點、加贈200元禮券，最高回饋19.9％。

微風執行常董岡一郎表示，今年微風5館周慶業績目標37億元，要較去年36億元增3％，後續接棒的信義和松高是10月18日至11月7日，台北車站是11月8日至28日，南京要新開微風超市，獨立延至11月22日至12月11日舉行。

京華城17周年慶將於13日至30日登場，全館當日累滿5000元，將送400元現金及百元商品券，刷京華卡或持Living Card當日累滿5000就送500元現金、百元商品券及50元美食券，另外京華卡友於化妝品、內睡衣、香氛單筆滿3000就送300元現金及百元商品券，健康器材、健康食品、床墊單筆滿萬即送1200元現金，回饋率高達21％。

京華城回饋率高達21％

首4日更加碼推出京華卡友滿額再贈iPhone X、Dyson吸塵器、吹風機等禮物，今年門檻更降至3萬元即能獲得禮物，另外17日到30日刷京華卡或持Living Card單筆滿2000即抽豪華遊輪日本行等旅遊獎品，預計周年慶即比去年成長2％。

(中國時報)

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