本周選書 請讓我安詳、快樂的死《阿信》編劇的終活計劃

2018年09月07日 04:11 中國時報 作者／橋田壽賀子 出版社／大塊文化

貓頭鷹出版社提供

八旗文化提供

現年93歲的橋田壽賀子曾寫出《阿信》、《鄰居的草坪》、《冷暖人間》等膾炙人口的名作，擅長描寫家庭、人與人之間複雜的情感糾葛。2013年宣布打算引退，展開她的「終活計畫」，「我想安樂死」一文在2016年引起日本對安樂死的熱議。

橋田壽賀子說：「在人生最後的這段日子，我只求不給他人帶來困擾。假使無法再打理自己的生活，拉撒得靠幫忙，給他人造成麻煩，我希望在此之前就能先死去。要怎麼死、在什麼時候死，難道這些真的不能自己決定嗎？」

這本書以個人生命經驗、哲學思考、人權角度，倡議安樂死的合法。橋田的終活計畫有三，一是斷捨離，毫不戀棧的丟掉累積九十餘年來不必要的物品。二是人際關係也要處理的乾乾淨淨，橋田打算和葬在愛媛的雙親「相聚」，只把自己和先生的手錶一起埋在文學家墓園。三是如果失智，就讓我去安樂死。

■論休閒

──從閒閒沒事幹到比上班還勞累，啟發消費咖啡、小說、園藝、運動賽事的一段歷史

作者／黎辛斯基

出版社／貓頭鷹出版

亞里斯多德說︰「我們工作，是為了得享休閒。」但亞里斯多德所談的休閒，是一種什麼事都不做的自由，跟我們現在企盼周末從事的休閒，是一樣的嗎？今日所熟悉的「周末」制度，是怎麼出現的呢？

文化評論者黎辛斯基娓娓道來從古羅馬時代、啟蒙時代到今天的「周末」與「休閒」發展史，挖掘「周末」的起源：如何從工業革命時代的工人周一休息，慢慢演變成今日熟悉的周末制度。

除了剖析這個習以為常的架構，黎辛斯基更重新審視休閒對人產生的深邃影響。拜科技進步之賜，工作需要的技術愈來愈低，原本可以提供的成就感，漸漸必須轉嫁到休閒活動上，所以人們對休閒愈來愈賣力，甚至凌駕工作。究竟，我們是為了休閒而工作，還是為了工作而休閒？

■日常的中斷：人類學家眼中的災後報告書

作者／阿潑

出版社／八旗文化

當日常變成無常，探尋生命存在的意義成了斷垣殘壁中最重要的價值。在三場21世紀初最為人知的天災：南亞大海嘯、四川大地震、311海嘯之後，阿潑帶著自身的921經驗，以記者筆法，兼容人類學家的觀察，書寫災後重建的難處和倖存者們的故事。

災難的發生實際上是破壞而重建的過程。三場天災的發生地分別為日本、中國與印尼，阿潑以重建的時間長短當作觀察軸心，探索民族性與信仰為災民日常的改變究竟帶來怎樣的影響。

當日常中斷，修復日常的工作該如何進行？書中也透過記者、科學家、救援志工、公職人員、司機、旅館老闆、校長、農人等既為災民、亦為專業人士的對話，呈現有別於官方說法，最真實的災後樣貌。

(中國時報)