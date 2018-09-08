神隱3天終露面 台旅客困日 謝長廷還在硬拗

2018年09月08日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京7日電 ／東京7日電

駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

駐日代表謝長廷回應日本颱風、地震

颱風、強震相繼重創日本，台灣上千旅客受困日本求助無門，還遭駐日代表處冷言相待，而駐日代表謝長廷本尊則是人間蒸發，直至昨天終於露面，下午他飛抵札幌，稱是去察看有哪些需要幫助的地方，同時替現場第一線外館人員加油打氣，但從4日至6日，神隱這3天，讓網友忍不住狂酸「謝長廷在哪裡」。

但更令受困台灣旅客氣結的是，謝長廷7日下午飛抵札幌後，還在硬拗。首先被問及大陸使館5日派巴士接陸客一事，他表示，「可能是怕他們（陸客）又抗爭」、「美國、南韓、英國等別國也沒使館派車救國人，但沒任何人罵這些國家的大使」。

辯陸派車避暴動 美韓英都沒派

謝長廷還說，「過去3年大陸旅客遇到這種事情都在機場發生類似暴動的事，今年1月24日在東京成田國際機場不但跟警察衝突，還霸占登機口等，之後也是大使館出來解決。」

他表示，「這次中國有進步，所謂的巴士也是關西機場安排的巴士，沒有一輛外國巴士能進去機場」，但據了解，關西機場巴士，也是大陸大使館積極與日方協調的結果。

遭冷言相待 謝:道歉要看哪一點

接著有人問及關西國際機場4日淹水關閉，網友在PTT爆料，稱凌晨12點打去駐日代表處詢問是否能幫忙找住處，卻遭大阪辦事處冷言對待一事，謝長廷在札幌表示，「道歉要看哪一點，如果大阪辦事處有錯，是應該道歉，外交部在查。」

事實上，從燕子強颱4、5日重創西日本和北日本，北海道6日凌晨大地震，超乎預期的重大天災接踵而至，接連3天，第一時間皆未見駐日代表謝長廷本尊出面表示關切，反倒是在臉書粉絲專頁上發文。

事不關己 臉書發文攻擊在野黨

5日半夜謝臉書批國民黨發言人洪盂楷的指控、暗批吳敦義選舉用奧步，6日則指大陸大阪領事館派巴士去機場接受困旅客的傳言不實，後來證實陸使館的車是在機場對岸接人。謝長廷的反駁引起網友怒罵洗板，7日他臉書回應，「願意成為大家的出氣筒」。

但對於4日燕子強颱重創關西、大阪時，我駐日代表謝長廷本尊第一時間卻人間蒸發，只剩臉書與外界聯繫，謝長廷究竟在那裡?引來外界議論。

不過，謝長廷的臉書5日寫了在官邸接見巴拉圭新任駐日大使，代表處說，謝長廷5日接見巴拉圭新任駐日大使後，就在東京的代表處召集官員開會討論有關風災支援駐處、網頁更新等問題，6日緊急派2名人員支援札幌辦事處。

(中國時報)