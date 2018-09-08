連假前後1天 國道5白天免收費

2018年09月08日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中秋連假國道疏運措施

交通部昨公布中秋節連續假期國道疏運計畫，首度在假期前、後一天，於國道5號實施日間免收費優惠，每天9小時免通行費，希望藉此吸引旅可提前上路或延後返家，但國1、國3則無法比照，享有此特殊待遇。9月22日至24日連假期間，國道全線則是0至5時免收費。

僅國5適用 國1國3不比照

交通部長吳宏謀上任不久即拋出連續假期國道日間免收費構想，儘管許多交通學者認為不可行，但高公局仍奉命將此構想納入評估，頗有讓部長有台階可下。惟學者批評，這是不專業做法，利用免費來討好民眾；更有學者認為何只有國道5享有日間免費，往返中南部運量大的國1及國3沒有此待遇，簡直是「一國兩制」。

今年中秋節連假儘管只有3天，但若中秋節天氣好，加上是今年最後一個連假，可能湧現一波出遊車潮。高公局預估，22日是國道交通量最大的一天，達120百萬車公里，以南下車流為主；24日的總體交通量最低，但北上車流會是這次連假中最高。

連假國道全線0至5時免費

高公局規劃，22日至24日國道全線採單一費率，沒有每日20公里優惠里程，每日0至5時暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統，採通行費率8折收費。國一及國三都也將實施高承載管制，部分匝道封閉。此外，高公局首度在非假日試辦免收費，21日、25日6時至15時暫停收費，但僅限國道5。

高公局長趙興華表示，國5的塞車難解，放假時總處於飽和狀態，希望透過前、後一天的白天免收費，吸引民眾提早出發或延後返回。高公局會趁這次試辦，觀察效益與使用狀況。

白天免收費訊息一出，再度引起學者吐槽。淡江大學運管系副教授羅孝賢指出，假期前、後一天都是上班日，大家會為了省兩、三百元的通行費而請假一天嗎？高公局日後做研究時，一定要弄清楚民眾上路原因。

學者吐槽 政策的效用低

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰則說，交通部此政策的效用低，且壞處很明顯，因為實施時段仍是上班時間，路上本來就塞，再碰上免費車流，會產生不正常塞車，假期前後一天白天免收通行費是不正確也不專業的做法，政府不該便宜行事，討好用路人。他向高公局喊話，不要因為部長這樣講，就配合實施白天免費。

(中國時報)