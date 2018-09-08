逆差沒解決 貿易戰火蔓延 川普放話 下個目標日本

2018年09月08日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普點名美日貿易逆差問題，宣稱只要向安倍「提到要付多少錢」，友好關係可能就會結束。圖為川普6日在蒙大那州發表演說。（美聯社）

正值陸美貿易戰熾烈的敏感時刻，《華爾街日報》報導，美國總統川普仍一心想要消除與美國貿易夥伴之間的貿易逆差，並暗示下個貿易戰目標是日本。

弗里曼爆料「要日付錢」

《華爾街日報》助理總編輯弗里曼6日在專欄中寫到日前接到川普的電話。川普聊到自己與日本領導階層關係良好，但話鋒一轉說：「當然，一旦我告訴他們要付多少錢，這（良好的關係）就會結束。」

弗里曼撰文寫道，他在福斯新聞頻道稱讚川普稅務及法規改革成效後，接到總統本人來電。在言談間，總統聽起來「仍一心想消弭與美國貿易夥伴的貿易逆差」。

川普已經點燃與加拿大、墨西哥、中國大陸及歐洲貿易夥伴的貿易戰火，不僅對進口商品徵收關稅，並揚言重新談判後，貿易協定若仍無法讓他滿意，不惜退出長達數十年的協定。

弗里曼在專文中指出，貿易逆差與經濟蓬勃發展相關，美國現狀即是如此。「但總統看這個問題，即使他與我們的北美和歐洲友邦結束談判，貿易不確定性也未必結束。」「他似乎仍相當在意美日貿易條件。」

日股罩烏雲 應聲大跌

日本副首相兼財務及金融大臣麻生太郎7日告訴媒體，目前還無從確認消息是真是假，川普可能隨後會否認這項說法，不過他坦言需要日美雙方一起努力，改善兩國間貿易不平衡的情況。經濟再生大臣茂木敏充則表示，希望構建對兩國有利的機制。

川普下個貿易戰矛頭對準日本的消息傳出後，引發市場不安。東京股市7日收黑，日經指數收盤下跌180.88點（0.80％），來到22307.06點；東證指數本周創下3月來最大單周跌幅。日圓則依然強勁，兌美元升值約0.8％，報110.65日圓兌1美元。

瑞穗證券資深技術分析師三浦豐說：「川普談話的報導使得市場意識到日本面臨的貿易風險。過去市場企圖忽略這項風險。日圓走堅也對股市造成壓力，引發市場憂心國內企業財報。美國科技股跌幅擴大也對日本股市帶來利空。」

(中國時報)