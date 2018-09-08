美4大科技疾呼白宮 勿下重手

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中國時報
／綜合報導

美國川普政府針對2000億美元（約台幣6.1兆元）大陸商品新徵關稅的公眾諮詢期在6日午夜12點結束，但尚未宣布新關稅措施。在公眾諮詢告終的最後時刻，工商界領袖呼籲白宮，不要啟動這項規模龐大的徵稅措施，以免損害美國企業和消費者的利益。

思科系統、戴爾、惠普與瞻博網絡4大科技公司聯名致函美國貿易代表萊海澤，要求把網路設備及配件排除在加徵關稅的大陸商品清單之外，稱貿易戰只會對美國帶來經濟損害，拖累美國企業發展及推出5G無線科技與雲端運算。

6日是美擬加徵關稅2000億美元大陸產品清單接受公眾評論的最後一天。《金融時報》報導，上述4大科技在最後時刻發出呼籲，反映出對貿易戰的焦慮。

4大科技公司的聯名信稱，如果美國對網絡設備和配件加徵10％至25％的關稅，數據中心和交換站經營成本將更昂貴，網路服務供應商將提高價格，消費者將「被加倍徵稅」。此外，「第三國競爭者」會因此漁翁得利取得市占。這將給美國企業、勞工與消費者等造成廣泛的經濟損害。

另外，美國150家行業協會6日也聯合致函美國貿易代表萊海澤，呼籲不要對更多大陸輸美商品加徵關稅，並警告這將嚴重破壞全球供應鏈，傷害美國企業和消費者利益。該協會代表美國製造商、農民、零售商、科技業、天然氣和石油公司等等。

代表美國在大陸商業利益的美中貿易全國委員會，6日舉行新會長克艾倫歡迎宴會，邀美國國務院東亞事務局高級官員墨菲，和大陸駐美國大使崔天凱參加聚會，期望能在最後關頭讓美陸官員有機會在一起商討如何避免大規模貿易戰。

大陸商務部發言人6日警告，如果美方「一意孤行」、宣布對大陸2000億美元出口商品加徵關稅，必採取反制措施。

(中國時報)

逆差沒解決 貿易戰火蔓延 川普放… 印尼揚言課關稅 經部緊盯

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