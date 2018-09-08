習近平、安倍 可望在海參崴會晤

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中國時報
╱綜合報導

大陸外交部7日宣布，大陸國家主席習近平11日將前往俄羅斯海參崴，出席第4屆「東方經濟論壇」。港媒引述消息人士透露，習近平將會藉此次論壇的機會，攜手國際社會發出堅定支持經濟全球化和多邊貿易體制的聲音；陸日雙方也正在協商安排習近平與日本首相安倍晉三在海參崴會晤。

大陸外交部7日舉行新聞說明會，外交部發言人陸慷正式宣布習近平將於11至12日在海參崴出席「東方經濟論壇」。大陸外交部部長助理張漢暉也表示，屆時習近平將與俄羅斯總統普丁會晤，也是習、普二人今年以來第3次會晤。習近平也將視情出席論壇其他活動，並與出席論壇的有關國家領導人友好交流。

香港《明報》報導，東亞國際關係正處在大調整的關鍵時期，各國間互動趨於增強，「東方經濟論壇」為各國高層提供了交流互動的平台。除地主普丁與習近平、安倍晉三外，南韓總理李洛淵、蒙古總統巴圖勒嘎都將出席外，英國、德國、加拿大等超過60國都派出代表團出席。屆時陸、俄、日、南北韓等東北亞各國間的互動，以及朝鮮半島核問題等區域重要問題，都將成為論壇焦點話題。

報導引述大陸外交人士的話稱，習近平此次出席「東方經濟論壇」，是著眼大陸外交全局、運籌大國關係及周邊外交的一次重大行動，在當前國際貿易保護勢力及單邊主義增強的局面下，習近平此行也將會攜手國際社會，發出堅定支持經濟全球化和多邊貿易體制的聲音。

報導並引述消息人士透露，陸日雙方正積極協商，在論壇期間安排習近平與安倍晉三會晤，為盡快實現兩國高層互訪預作鋪陳；自7月下旬以來，日本政府高官開始絡繹不絕地訪問大陸，涵蓋了政治、經濟、教育、文化、農業等領域，為安倍於10月訪問大陸及陸日關係正常化積極鋪路。

(中國時報)

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