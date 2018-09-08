櫃買領跌 台股下探1萬500點

受美國科技股持續領跌及貿易戰影響，台股7日下跌77.31點，收10846.99點，成交值1487億元。（顏謙隆攝）

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰2000億美元關稅公布在即，加上美國科技股連日收黑，台股昨盤中一度大跌百點，所幸尾盤跌幅收斂，終場下跌77.31點、收1萬846.99點，櫃買指數再以長黑破底，表現更為弱勢；分析師表示，在陸美貿易戰、新興市場地雷多空夾擊下，台股短期有下探1萬500點的可能。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，短期陸美貿易戰摩擦不會畫下休止符，考量美方將公布課稅細節、陸方反擊手段等不確定因素，金融市場干擾仍大，要留意利空衝擊，台股要攻上1萬1千點明顯有壓力，預估1萬500點為震盪區間下緣，若修正過程中再遇國際市場利空（如新興市場股匯雙跌），台股有進一步跳空破線的風險。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，貿易戰的利空還未完全反映在台股大盤上，投資人風險意識仍需維持，投資策略應避免正面迎戰的類股如汽車，布局受惠類股，如成衣類股或表現相對穩健的傳產股。

貿易戰的紛擾，加上美國升息循環，摩根投信表示，外資一改去年買超態度，自今年3月貿易戰開打以來，外資賣超台股已逾71億美元，資金流出狀況比韓國、馬來西亞與印度還多。

至於陸股，儘管貿易戰升溫，但有趣的是，陸股卻呈現「散戶拋、外資撿」的現象。根據統計，外資今年至8月底為止，淨流入A股金額近2240億人民幣，已超越2017年全年。

富蘭克林華美投信分析，A股估值低具吸引力，加上大陸GDP規模不容忽視，以國際化角度來看，讓原本持A股偏低的外資願意持續買進，近期量縮顯示賣壓減輕，加上政策潛在支撐力道，A股築底態勢日漸明確，外資逢低分批進場，期望掌握未來反彈行情。

(中國時報)

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