長榮放大機型、華航增班載客

2018年09月08日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

日本接連遭遇颱風及強震，大阪關西機場與札幌新千歲機場關閉，據交通部觀光局統計，目前2地受影響的台灣團客仍有2241人。長榮與中華航空皆表示，今日將以放大機型、加派加班機等方式，協助旅客盡速返台。

觀光局表示，截至昨日傍晚，未接獲有台灣旅客傷亡，經詢問國內幾家主要日本線旅行社，因受北海道地震影響延後返台的旅行團約41團、旅客1261人；大阪方面，關西機場國際線尚無法全面恢復，影響延後返台旅行團約30團、旅客980人。

新千歲機場關閉2天，今將恢復營運，長榮航空宣布，台北－札幌航班恢復正常起降，為協助疏運原本預定往返北海道的旅客，飛機機型改以可載運300多人的777-300ER飛航；另一條北海道航線，台北－函館機型也將由200多座位的A321-200放大為300多座位數的A330-300飛航。

長榮、華航、國泰、台灣虎航等航空公司，11日前飛往大阪關西機場的航班都已取消。日本航空今加派2班臨時班機，往返東京成田與桃園。

外交部表示，駐處已於地震當日立即啟動緊急應變機制，並在駐處大樓入口處設立24小時服務中心，提供國人飲用水及簡易食物、代洽及代訂旅館、安排交通等服務，同時洽請北海道各地親善協會就近提供照料，亦已洽請北海道地方政府同意全力予我國人相關救助。外交部呼籲前往北海道旅行的國人，倘在當地遇及危難情事，請撥打我駐札幌辦事處緊急連絡電話080-1460-2568，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」，電話0800-085-095，以獲得必要協助。

此外，台北駐大阪經濟文化處前天也公告，為協助滯留關西的旅客，洽請提供免費民宿，有老年人及小孩的優先使用，10日以前每天開放五間雙人套房，有需要的民眾可與「桔梗民宿」聯絡。

(中國時報)