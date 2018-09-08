北海道1周內恐還有7級強震

2018年09月08日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京7日電 ／東京7日電

北海道大地震震度7級的厚真町災情最慘重，山崩讓不少民宅陷在土石中，居民也疑遭活埋。日本出動大批救難人員6日徹夜挖掘，至7日晚間仍有22人未尋獲。瀧本天舞連著兩天流淚等待父親、祖母和妹妹被救出，7日終於看到妹妹漂亮的臉龐，不料卻已是天人永隔。

讀賣新聞統計，北海道地震已造成19人死亡、22人失蹤，361人受傷，7339人在避難所生活。日本政府派2萬4千人的救難部隊投入救災。北海道電力公司在啟動火力、水力發電廠陸續供電。

經濟產業大臣世耕弘成7日表示，北海道全區約295萬戶停電，7日已有186戶恢復供電，8日可望所有地區恢復供電，但為規避風險，也做好含分區停電在內的所有準備。日本政府也呼籲恢復電力的地區民眾要共體時艱，盡可能省電。

北海道餘震不斷，在避難所過夜的災民向日媒表示，「在餘震中驚恐過夜，難以成眠」。日本氣象廳指出，北海道1周內恐將再發生震度7級的強震，民眾仍需提高警戒。

在交通方面，新千歲機場7日恢復營業，國內航班上午11點起陸續恢復起降，但航空公司櫃台大排長龍。8日國內大多航班及國際線所有航班都將恢復飛航。

北海道新幹線、札幌市營地下鐵7日下午已恢復通車，JR北海特急列車仍持續停駛，JR北海道已在網上公布列車行駛計畫供旅客查詢。

(中國時報)