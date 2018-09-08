新聞透視－無作為還高姿態 挑動兩岸情緒

2018年09月08日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 楊家鑫

強颱、地震接連重創日本，導致聯外交通大亂，大批台灣旅客滯留，怨聲四起，而主要起因就是駐日代表謝長廷的「高姿態」及「放錯重點」，還有駐日辦事處解決問題的主動性、速度、能量，以及一連串似真似假的訊息，挑動了兩岸敏感情緒。

因天災受困異鄉，心中的不知所措可想而知，但回顧這幾天，先是傳出有國人致電辦事處求援卻遭冷言對待，以及台灣旅客搭乘大陸大使館安排的車輛離開機場等訊息，挑起兩岸情緒；再加上謝長廷竟還忙於「內戰」，搶著在臉書大噴政治口水，針對友邦的災情以及受困的台灣觀光客卻顯得事不關己，讓國人怒氣一觸即發，罵聲灌爆謝長廷臉書。

沒想到，謝長廷第一時間仍擺出高姿態，除了發文稱「承受大家憤怒的出口，也沒有關係」，還辯稱若私人巴士或汽車能到機場接人，機場一定大亂；且依照關西機場高速船、巴士疏運人數報告，可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場。

然而，大陸有接駁車是事實，總比台灣人被台灣代表處「放生」來得好，因國人在危難時最需要的是令人「心暖」的態度，而非令人「心冷」。

陸媒《北京時間》報導，大陸駐大阪總領事館當時為了接駁大陸旅客，協調關西機場安排巴士，接送旅客到聯外橋梁另一頭，再搭乘領事館準備好的15輛車，送進大阪市區。

大陸總領事館所以積極派人到場集中接駁，原因是過去3年，大陸旅客發生多次機場騷動，最近一次是今年1月24日，大陸旅客霸占登記口唱國歌，直到大陸公使到場疏導，所以這次為了預防出事，提早到機場要大家整隊，到11.6公里之外的泉佐野接駁站換車。

眼看風波未平，謝長廷昨日終於趕赴北海道，為第一線人員打氣，但為時已晚，剩下的只有作秀。且謝長廷出發前受訪，仍忙著解釋派車一事，但他刻意避重就輕的，是陸方積極而我方相對「無作為」的事實，令國人失望，他的表現及言談已自貶大使應有的高度。

(中國時報)