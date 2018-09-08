藍委諷謝 「調回來拚選舉」

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中國時報
／綜合報導

日本接連發生颱風、地震，造成許多台灣民眾滯留，並對我當地外館有諸多抱怨，駐日代表謝長廷的臉書被網友灌爆，連日本人都對代表處人員的態度不滿，在「Google」搜索到的東京「台北駐日經濟文化代表處」的評價很差、惡評如潮，網頁上的平均評價為2.8，但不少日本人給了低的「1顆星」差評。

國民黨立法院黨團昨天除要求外交部查辦相關人員責任、督導駐日代表處檢討相關救災SOP及處理緊急事件的工作態度，更諷蔡政府應將謝長廷調職回台，「讓他專心拚選舉、打擊國民黨。」

總召江啟臣指出，面對日本發生嚴重災情，身為台灣第二大駐外代表處的駐日代表處，謝長廷當下竟還忙於批評國內事務、檢討國民黨主席吳敦義，「到底有沒有在做駐日代表該做的事情」？

書記長曾銘宗批評，駐日代表處對於國民危急求助默不關心，應嚴厲譴責，他諷刺，謝長廷在日本當大官，若無心做外交工作，建議蔡政府將他調回，「讓他專心拚選舉、打擊國民黨」。

對於代表處遭指態度不佳一事，與會的亞東及太平洋司參事兼台灣日本關係協會祕書長張淑玲說，造成國人有冷漠之感，應深切反省，並訓練同仁以同理心對待。

至於北海道地區，張淑玲指出，據駐札幌辦事處掌握，目前還有800人滯留，辦事處至今也處於停電狀態，但正副處長已將辦公室緊急移到1樓，成立緊急服務中心並啟動應變機制，24小時提供國人簡單物資及代訂旅館等服務。她說，目前已出借日幣3萬元作為急難救助金，並有3位國人住在辦事處，駐日代表處也緊急指派同仁前往照料國人。

不過現在連日本人都對我駐日代表處人員的態度不滿。有人在網路寫著：「態度非常惡劣，我終於知道，這就是台灣的服務，台灣被認為是失禮的國家也不足為奇！」還有人說：「這裡的接待水準真是糟糕，電話應對也超級差，真的台灣之恥。」

(中國時報)

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