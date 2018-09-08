民進黨爆脫黨潮 逾60人違紀參選

民進黨爆脫黨潮 逾60人違紀參選(資料照)

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中國時報
／綜合報導

年底九合一選舉，民進黨內部爆發「脫黨潮」，尤其在綠營長期執政的宜蘭、嘉義和台南等縣市，就有逾30人脫黨違紀參選，其中包括27年黨齡的前台南縣長蘇煥智、嘉義縣副縣長吳芳銘，都公開宣布退出民進黨投入百里侯之戰，苗栗縣黨部執委朱泰平也違紀登記參選縣長，加上各縣市議員、鄉鎮市長，初估超過60人脫黨甚至退黨參選。

民進黨各地方黨部近日內將召開評委會，針對違紀參選者做出開除黨籍處分，有參選人稱不自行退黨，就是要等民進黨開鍘，寧遭處分5年無法回黨，來證明離開民進黨的決心。

蘇煥智批綠 背離民主初心

蘇煥智3月退黨並宣布參選台北市長，7月急轉彎返鄉參選台南市長，期間公開批評民進黨執政偏離台灣民主運動初心，讓他決定卸下27年民進黨員身分，在民進黨形同孤鳥的他，背後沒有派系奧援，罵起昔為一家人的民進黨鏗鏘有力，不諱言民心思變，將年底選舉視為啟動台灣二次民主運動的契機。

吳芳銘上月底登記參選嘉義縣長，同時宣布退出民進黨，參選以來，被視為花文之爭的延長戰線。陳明文支持的翁章梁於黨內初選中勝出，吳芳銘身為張花冠副手，在張花冠支持的張明達於黨內初選失利後，決定以無黨籍再戰，他表示，看不慣嘉縣長期被派系綁架，是退黨原因之一。

吳芳銘退黨 不滿派系綁架

民進黨嘉義縣除副縣長吳芳銘退黨參選外，還有7名議員、3名鄉鎮市長因脫黨違紀參選遭開除黨籍；台南市除了前台南縣長蘇煥智退黨，還有10人脫黨參選市議員，第6選區林緯雖未退黨，稱不退黨是要等民進黨開鍘，寧遭處5年無法回黨，證明決心。

被綠營視為「民主聖地」的宜蘭縣，也爆發有史以來最大一波「脫黨潮」，共10人不惜違紀參選與綠營切割，創下宜蘭縣民進黨違紀參選紀錄，縣黨部將召開評委會，對10人開除黨籍。

10人爆違紀 民主聖地變色

宜蘭縣脫黨參選的民進黨員，縣議員選舉部分有謝燦輝、楊順木、林建地、黃錫墉、謝志得、沈信雄、吳明樺等7人，鄉鎮市長選舉則有沈德茂、彭鈺、林文彬3人；黃錫墉、吳明樺已公開表示主動退黨。

地方人士評估，現任冬山鄉長謝燦輝、三星鄉長黃錫墉、現任宜蘭市選區縣議員楊順木與五結鄉代表會主席沈信雄，地方聲勢都不弱，脫黨參選仍有不小勝選機會。

(中國時報)

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