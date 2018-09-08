留不住人 執政黨危機四伏

2018年09月08日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 胡健森

脫黨參選，向來是政治人物一道緊箍咒，扛著政黨旗幟無疑是最安逸選擇，然而，年底大選，民進黨執政縣市包括宜蘭、嘉義、台南卻上演「脫黨潮」，每個人出走理由不盡相同，卻都指出一個事實：綠營最引以為傲的民主聖地，支持者信仰力道正隨著派系鬥爭與腐化，一點一滴鬆動中。

台南、嘉義、宜蘭長年由民進黨執政，其中又以台南長達近1／4個世紀都是民進黨主掌的天下，幾乎奠定綠營鐵票難以撼動的地位，今年大選是首見詭譎脫黨的現象，小至里長、大至前縣長都不惜脫黨一戰，姑且不論結果是否會撼動綠營如意算盤，卻也足以顯見這一役，對民進黨恐是一場歷史定位的考驗。

早在台南市長黨內初選時，就爆出有無影手操縱初選結果，派系鬥爭鑿斧斑斑，市議員民調初選也有多人跳腳喊不公而出走，甚至有人直接不參加初選、退黨參選。個人退黨事小，但一群人退黨，卻凸顯了一個政黨的權力正在腐化。

從擁有27年民進黨資歷的蘇煥智脫黨參選台南市長，即可嗅出端倪。明知是一場硬戰，仍為表達理念而選，實際上，是面對民進黨偏離台灣民主運動的初心，感到心灰意冷。無獨有偶，嘉義縣副縣長吳芳銘主張一派一黨一人領導的狀況應被破除，選擇退黨以無黨籍參戰，要從人民角度思考。

脫黨不論肇因派系鬥爭、對黨內初選結果不滿，甚至不排除與當前綠營聲勢低落有關，每位退黨者動機不盡相同，但都有一個共同目標：挑戰這個政府！4年前，大環境不利於國民黨，彼時的民進黨氣勢如虹、橫掃13席縣市長寶座，如今風水輪流轉，大環境指向民進黨執政不力，自己人都挺不下去，難道還要老百姓繼續含淚投票、盲目相挺嗎？

(中國時報)