林佳龍陣營提告 盧秀燕表歡迎

民進黨台中市黨部主委何明杰（右起）與林佳龍競選總部副主委張廖萬堅到台中地檢署按鈴控告對手盧秀燕陣營違反選罷法。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）7日對台中市長林佳龍提告表示，「歡迎提告，等他提告等很久了！」（盧金足攝）

針對國民黨陣營日前指控台中市長林佳龍以後援會辦餐會名義涉賄選，林佳龍競選團隊7日到台中地檢署按鈴遞狀，控告國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊及發言人吳皇昇違反選罷法及誹謗罪，林佳龍強調，要藉由司法還一個公道。這也是六都選戰第一起市長參選人控告對手的案件。

「歡迎提告，等他提告等很久了！」盧秀燕表示，林佳龍自己去告都會上新聞，這樣讓全台中、全台灣都知道林佳龍的樁腳曾因賄選在2005年被判刑，這次他的網路平台小編工作人員還大書特書林佳龍大肆宴客，呼籲「林市長告下去，大家都知道有這麼一回事」。

林佳龍競選總部副主委張廖萬堅、民進黨台中市黨部主委何明杰昨由律師陪同按鈴控告盧秀燕陣營。張廖萬堅表示，林佳龍陣營多次澄清到梨山是應邀參加後援會餐會，但8月19日起，不斷有許多被剪輯的影片透過網路、廣告散布，內容都指林佳龍舉辦賄選餐會。

「林佳龍及陣營不是不能被質疑、指責！」張廖萬堅強調，對手不應以不實在、加工及扭曲手法，甚至隔一周才說要懸賞百萬找人證、物證，根本是「先射箭、再畫靶」。

林佳龍說，選舉是現任者拚政績、挑戰者提政見，卻見對手一再用錯誤資訊抹黑，呼籲停止負面選舉，應提出對台中的主張，來一場君子之爭。林佳龍還說，市府提供入伍年輕人手表，對手連這也要抹黑，將對此再提告。

盧秀燕指出，林陣營提告剛好讓檢調單位向大眾說明，是否現在競選的縣市長、議員、村里長也可比照林佳龍大肆宴客，且用後援會名義就可以吃免錢飯，「如果林佳龍可以，其他縣市參選人都可以比照這樣請客」、「請林市長說清楚講明白，負起政治責任」。

盧秀燕強調，一個市長陣營不但有不光榮的賄選紀錄，還以變相送禮、請客方式，號召民眾來喊「凍蒜」，真的很悲哀，呼籲林佳龍拿出政績。

(中國時報)

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