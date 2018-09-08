心結已解 傳鄺麗貞將退選台東縣長

2018年09月08日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

前台東縣長鄺麗貞趕在最後一刻登記參選台東縣長，震撼地方政壇，也為藍營團結增添變數，近日傳言鄺麗貞將在下周宣布退選，但據了解，吳俊立、吳秀華均尚未與她聯繫上，正在積極聯絡，盼最後成功勸退，營造藍營大團結氣勢。

鄺麗貞的丈夫吳俊立也是前台東縣長，且為國民黨提名縣長參選人饒慶鈴的後援會總會長，吳俊立的胞妹吳秀華則是國民黨台東縣黨部主委，2人肩負藍軍在台東縣長選戰成敗，這次鄺麗貞搶在最後一刻登記參選，讓2人急跳腳，目前正努力尋找轉機。

吳俊立5日北上，與前立法院長王金平及饒慶鈴的父親饒穎奇見面，似要尋求為鄺麗貞解套方法，後來傳出鄺麗貞將在下周宣布退選，但吳秀華7日表示，還沒有與鄺麗貞聯繫上，會努力設法聯繫，來平息紛爭。

饒慶鈴競選辦公室總幹事陳德勝表示，鄺麗貞跟吳俊立是很有智慧的人，他們也尊重鄺麗貞的看法，但這期間鄺都沒有露臉，應是有她自己的考量，呼籲鄺能為國民黨及台東的民眾著想，做出最明智的選擇。

民進黨提名的台東縣長參選人劉櫂豪說，無論結果如何，對於他選舉步調不會造成影響。

鄺麗貞與饒慶鈴2個女人自2009年起，在台東縣長選舉、立委補選，長期以來結下梁子，這次鄺趕在最後一刻登記投入台東縣長選舉，為的是一吐心中怨氣，國民黨基層認為，對於藍軍在台東的團結影響有限。

中選會主委陳英鈐表示，已完成登記的候選人若宣布退選，依《公職人員選舉罷免法》第31條規定，只要登記為候選人者，就不得撤回其候選人登記；且依32條規定，得票未達最低門檻者，保證金不予發回。

至於鄺麗貞登記參選台東縣長的個案，是否可能涉及《選罷法》97條規定，也就是行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選等問題；陳英鈐說，如果涉及相關情事，也要由檢調去調查，中選會不會主動考慮97條適用問題。

(中國時報)