七星燈上場 花文之亂還有續集

2018年09月08日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長張花冠告立委陳明文「強行」摟肩搭背說話涉嫌性騷擾、恐嚇罪，檢方不起訴，張花冠7日公布當天陳明文對她說「恁爸擺好的七星燈，如果把我踢倒，我就給妳死得很難看」，質疑檢方採信片面之詞，，陳明文更「神預測」官司結果。

陳明文委任律師楊瓊雅表示，張縣長說詞不一、一變再變，從民進黨內嘉義縣長初選前夕，以「性騷擾」大做文章，炒作所謂「花文之亂」，陳委員表達尊重司法，不願浪費社會及司法資源，不隨之起舞回應。

張花冠不滿陳明文去年9月13日晚間，在民雄鄉大士爺文化祭對她強行摟肩密談，怒告陳明文涉嫌性騷擾、恐嚇罪，經近1年偵查，檢方8月28日偵結，做出不起訴處分，張花冠聲請再議。

張花冠說，她於偵查庭證稱「陳明文當晚強摟我肩膀，一同走向主祭台時，對我說『恁爸擺好的七星燈，如果把我踢倒，我就給妳死得很難看！』」等語，她搞不清楚他說什麼，只是感覺不舒服、眾目睽睽下很難看，想要把他推開，但他力氣大推不開。

張花冠說，陳明文上電視政論節目竟然可以「神預測」官司結果，陳擔任縣長時曾頒獎表揚兩性平權有功入士，難道「頒獎手、鹹豬手與黑手是同一人嗎？」

張花冠委任律師林仟雯提出三大巧合指出，摟肩變搭肩、恐嚇變抱怨結案，與陳明文用詞相同；陳明文2018年1月24日上電視神預測不起訴，結案亦不起訴；不起訴處分書沒有依往例提供媒體參考，不合常情。

嘉檢發言人蔡英俊表示，告訴人於本月4日聲請再議，承辦檢察官6日送請台灣台南高分檢審議；此外，依性侵害防治法相關規定，為保護被害人權益，不公布不起訴處分書內容。

(中國時報)