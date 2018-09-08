狂撒7000億 藍批賴政策買票

2018年09月08日 04:10 中國時報 季節 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

賴清德近期開出的地方建設支票表（共7431.6億元）

國民黨立院黨團昨抨擊行政院長賴清德，選前在民進黨執政縣市大撒錢，根本是政策買票，還可能導致國家遇上重大災變時，連「救命錢」都沒有。

承諾建設 不如提高薪資

黨團總召江啟臣指出，賴清德為拚選舉全省走透透，支票開滿滿，在高雄市、台南市、新竹縣、桃園市和彰化縣共開出超過7千億政策支票，一路撒錢大開「選舉支票」。在高雄承諾7項的建設，總經費2376億元，桃捷延伸線、彰化縣「百工百業挺改革」1000億元，總金額高達7431億元。

江啟臣質疑，如果是規畫好的，為何執政兩年突然此時提出？到底拚經濟還是拼選舉？與其灑錢在這，為何不想辦法提高薪資？

撒錢縣市 皆民進黨執政

黨團書記長曾銘宗質疑大筆撒錢縣市都是民進黨執政，尤其選情危險之處。他舉彰化縣府提高重陽敬老禮金為例，滿65到79歲長者每人3000元、80到89歲每人6000元、90歲以上每人9000元。

他說，到6月底中央政府舉債額度上限6兆9499億，目前舉債額度5兆5235億，前瞻要舉債8900億，加上賴發支票舉債7431億元，屆時將超過舉債額度上限2007億，萬一發生重大災變，可能連「救命錢」都沒有。921地震只用1千億，莫拉克颱風用1200億。他表示不排除到監院告發賴清德。

給敬老金 還得人工發放

江啟臣質疑彰化縣長魏明谷上任都快四年，三年前都未做369敬老金政策，如今選舉近了才做，還一定要人工發放。

黨團首席副書記長吳志揚說，賴清德2014年說，「政策買票是台灣危機」，結果今年每到一處就大開「建設支票」，當年賴市長已重重打臉現在的賴院長。

對此，民進黨團幹事長李俊俋說，這些都是各縣市爭取多時、地方殷切期盼的重大建設。他說，去年審前瞻預算時，國民黨強力杯葛，如今國民黨地方候選人卻要求計畫應納前瞻，希望國民黨以理性態度討論。

(中國時報)