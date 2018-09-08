政客選舉步誰會埋單

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中國時報

行政院長賴清德近期向各縣市大開建設支票，被國民黨立法院黨團質疑多集中在民進黨執政縣市，尤其選情較危急的地區，批評是政策買票。如果比較過往國民黨執政時期與民進黨如今做法，不能不說，國民黨真的「好傻、好天真」！

在馬執政時期，民進黨籍地方首長如高雄市長陳菊老是批評國民黨重北輕南，但高雄駁二特區，馬政府的文化部投入1984萬元；高雄港客運專區交通部投入41.43億元；左營至鳳山鐵路地下化，中央出資657.67億元。

此外當年馬政府投入高雄市的經費還包括：海洋文化流行音樂中心54.5億元、南星計畫40.8億元、世貿高雄展覽館30億元、國道七號660億元、高雄港聯外高架道路92.2億元、衛武營101.7億元…，總花費通通由中央出資。

在中央統籌分配款上，馬政府不會獨厚自家執政縣市，以2011年吳敦義當行政院長那年，各縣市上繳中央的稅額排名，國民黨執政的台北市、桃園縣、新北市高居前三位，民進黨長期執政的高雄和台南分排第四、第八。

結果該年度吳敦義裁示撥還地方普通統籌分配款，大高雄市分配到的卻比新北桃園都多，甚至台南分到金額也是桃園1.5倍。

相較之下，蔡政府不僅懂得回饋自家人，資源更用在關鍵處。只是平時搞得民心大失，選前慷人民之慨，讓國債數字再飆升，猶如拿百姓拳頭打石獅子，政客的「選舉步」，選民還會埋單？

(中國時報)

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