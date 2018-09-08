年改復審近10萬件 拚5月內完成

保訓會主委郭芳煜昨表示，至今公務人員復審案共9萬多件，每天約處理800件，預料最晚5個月內可完成。（中央社）

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中國時報
／台北報導

配合《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》今年7月1日上路，退休公務人員所提復審案件近10萬件；保訓會主委郭芳煜昨表示，除少部分機關送錯移轉管轄問題，保訓會目前收到1萬多件，沒退過一件；保訓會希望能在3個月審理完成，若不行就再延長2個月。

此外，郭芳煜指出，年改相關法案公布實施後，保訓會面臨公務人員退休權益提起救濟案件激增，已組成專案小組因應；對大量增加案件，已申請動支第二預備金，增加雇16名臨時人力。

昨考試院舉辦第12屆考委就職4周年記者會，郭芳煜在會中指出，退休公務人員復審案中，非銓敘部送來有2千多件，銓敘部受理9萬多件，預計會將近10萬件，目前處理是依法檢視復審，還有答辯機關所提的事證，當事人是否是在公務人員保障法所保障的對象，復審有無踰越法定救濟期限、有無程序不合法等。

郭芳煜說，目前為止，9萬多件在銓敘部做答辯，保訓會手邊2千多件，昨天做了1千3百多件，8月底為止1萬8百77件，一天約8百、1千件左右處理，案件送到保訓會，登錄、建檔後就送到承辦處研析、討論，這些進度處理需一些時間，預計最晚5個月可完成，但希望在法定期間3個月完成，若不行就再延2個月。

郭芳煜表示，保訓會自107年4月陸續收到退休公務人員救濟復審案，連同不服法律審定退撫給與處分所提的復審案，截至7月底，受理退撫給與的2千695件、辦結退撫給與事件66件，其中做成決定47件，占71.21％。

(中國時報)

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