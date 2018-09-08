全教產：高雄17官 北上占肥缺

2018年09月08日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

823水災重創南台灣，高雄馬路被大雨炸出5000多個坑洞，成為「地坑國」，高雄市長陳菊4月出任總統府祕書長後，隨後副市長吳宏謀、許銘春調升交通與勞動部長，高市教育局長范巽綠也即將北上，任教育部政次，至今17名大官落跑，全國教育產業總工會質疑，台北天龍國比高雄地坑國溫暖嗎？

全教產昨指出，陳菊赴總統府任職短短4月，高市又有3名官員入閣，高雄市民很無言，質疑為何一個個落跑。全教產細數落跑官員竟多達17人，這些官場過客把高雄當休息站，歇個腳、過個水後，就迫不及待高升到中央卡位。

全教產批，花媽子弟兵無論賢與能，人人有官幹，個個占好缺，倒楣的是高雄市民，施政像走馬燈般，看似絢爛，實則虛幻，煙火式施政，搞得高雄又苦又窮。

除陳菊、吳宏謀、許銘春及范巽綠，全教產另羅列13名「逃官」，包括客委會主委李永得（前副市長）、宜蘭代縣長陳金德（前副市長）、政院東部服務中心執行長許傳盛（前客委會主委）、交通部次長王國材（前交通局長）、衛福部次長何啟功（前衛生局長）、警政署長陳家欽（前警察局長）、保訓會副主委葉瑞與（前人事處長）、勞動部前次長蘇麗瓊（前社會局長）、教育部前次長蔡清華（前教育局長）、政院副發言人丁允恭（前新聞局長）、退輔會前副主委劉樹林（前兵役局長）、金管會前主委李瑞倉（高雄銀行前董事長）、法務部前部長邱太三（前副市長）。

(中國時報)