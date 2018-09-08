facebook將與我合作新創研發

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中國時報
／台北報導

雖然臉書首座亞洲資料中心最終捨台就新加坡，但經濟部透露，我與臉書合作正要開始，雙方已議定，本月臉書全球高層將來台，宣布雙方其他合作計畫。據了解，臉書可能提出與我新創公司在社群平台合作，及在台成立研發部門等。

對臉書為何選新加坡，傳出說法是臉書看上的彰化田中產業園區土地價格始終談不攏，還有台電興建高壓輸變電系統時程曠日廢時等。官員說，這些都是可能原因之一，且臉書希望採100％再生能源，因資料中心是耗能產業，我們能否滿足也有關。

雖然臉書資料中心最終不選台灣，但經濟部透露，台灣跟臉書其他合作計畫正默默進行，預計本月就有臉書全球高層來台洽談，宣布雙方計畫。至於合作項目，經部不願透露太多，但表示它們看上我們新創事業潛力，將會提供臉書平台與其合作，一方面促成新創發展，一方面可分享新創成功利潤。其次，臉書有很多工程師，也有意來台設研發或訓練部門，這些都是合作可能。

經濟部長沈榮津今年6月率團訪臉書總部，當時曾轉交邀請信函，邀臉書高層來台參訪，商討更多合作計畫，也獲臉書正面回應。這次臉書高層計畫來台，就是雙方互動討論的結果。

經濟部表示，相較美洲、歐洲的飽和發展，從用戶規模計算，亞太市場蓬勃發展仍極具潛力。而台灣臉書用戶高達1900萬，是全球最活躍市場之一。因此，無論何種形式的合作或後續的投資發展，台灣肯定有成長空間。

(中國時報)

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