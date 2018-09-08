2018年09月08日 00:58 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「力璞之星」緊鄰今年9月才招生的「新林雙語國小」，許多家長為了讓孩子就讀該校而來購屋。（海悅提供）

新潤建設潛銷中的「新潤翡麗」，一房小坪數產品，約428萬元即可入手。（新潤提供）

A9林口站除有冠德興建的環球購物中心外，附近還有三井OUTLET及多處公園等，購物休閒十分便利。（海悅提供）

薪水族想在大台北地區找3字頭的捷運宅，到林口A7、A8、A9重劃區，有相當多元的產品，環肥燕瘦，可供首購族、換屋族選擇，特別是機場捷運10月起推出優惠票價，讓輕移民到林口的購屋人，以時間換取空間的成本明顯降低，因而吸引來此區看屋人數向上攀升。

首購族 以時間換空間

機捷優惠票價10月起，全線單趟優惠10元，對於住在新北、桃園的通勤族而言，是一大福音，每人每月約省下400多元。華磐國際經理曾雅慧表示，像是Ａ7重劃區房價2字頭起跳，便吸引許多平日藉由機捷、中山高等沿線通勤者的青睞，特別是首購民眾對通勤成本漲跌十分有感，為此近期到林口看屋民眾確實明顯增加。

最早進駐A7重劃區的百億大案「遠雄新未來」，由於緊鄰A7體育大學站，主力坪數約26至48坪，單價每坪在33至38萬元間，目前銷售已近尾聲。遠雄房屋總經理張麗蓉透露，二期將於下月乘勝追擊，在原案場潛銷，新案總銷約40億，位在文樂路，正對面就文青中小學，可謂居住空間較寬廣的「校園宅」！

與一期相較，二期個案產品規畫較多元，從25、27坪至42、53坪都有，由於距捷運約1000公尺上下，每坪售價應會較一期便宜2萬左右。

小坪數 產品多易入手

新潤建設潛銷中的「新潤翡麗」，一房小坪數產品，428萬元即可入手，想看屋的民眾可先了解區域位置，另據悉，該案將在9月底、10月初正式推出時會祭出優惠付款方案，屆時可視自己付款能力做篩選。

曾雅慧指出，「新潤翡麗」位於文化一路與華亞三路口間，主力坪數約15至30坪，單價約26至28萬元。就當前客群分析可發現，4成5來自林口、龜山的區內客，5成5為區外客，其中區外客又以新莊占了大半。

由於新北大道走青山路、壽山路即可從新莊到A7、A8重劃區，平面道路行車時間約10餘分鐘，加上另有機捷助力，吸引新莊、板橋客源來此購屋，因「新潤翡麗」旁即是華亞科技園區，也有不少科技人原是租屋或通勤，後來也看上該案房價好入手而買進。

雙語國小招生 添利多

至於林口三民路的「力璞之星」，位於生活機能較成熟的Ａ9林口站，步行5分鐘可到三井outlet，步行約7至9分鐘可達捷運站，主力坪數約22至42坪，每坪40萬上下。「力璞之星」專案夏弘杰指出，該案基地旁是今年9月才招生的「新林雙語國小」，是公立的新國小，讓許多家長趨之若騖，為了讓孩子就讀該校而來購屋。

(中國時報)