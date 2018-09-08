新案多機能強 林口南向吸客

2018年09月08日 00:58 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

無懼蛋黃區降價搶客，林口重劃區南向吸客！住商不動產企研室經理徐佳馨指出，林口重劃區前1、2年原本因雙北如江翠北側等重劃區新案降價，「攔截」原計畫輕移民至林口的客源，以致區內房價下修，不過，就在林口價格變得更親民後，吸引桃園購屋族沿機捷向台北方向遷徙，房市逐漸回暖，目前中小坪數產品銷售狀況表現相對不俗。

通勤族逐捷運而居，但在房價波動、相互牽引間，形成了房市「大魚吃小魚、小魚吃小蝦」效應。華磐國際經理曾雅慧指出，以沿捷運線分析，約30分鐘左右可達台北火車站的新店、林口、南港一帶，林口時間雖通勤時間較長些，但房價遠低於新店、南港，是林口能吸引首購族一波波往前置產主因。

綜觀林口、龜山區內的機捷A7、A8、A9三大捷運站周邊房市，徐佳馨指出，A7是體育大學站，周邊有很多重大建設落成，是機能發展中的區域，房價最親民；A8為長庚醫院站，位於舊市區，生活機能為三捷運站中最強；至於A9林口站雖區內還有空地，但因房子多已蓋好，加上屬新市鎮規畫，街道整齊，又有大型購物中心助威，房價相對較高。

值得注意的是，受益於機捷通車、產業專區發展等多重利多帶動下，A7重劃區市場信心強勁，遠雄房屋總經理張麗蓉說，目前已有20多家大型建商進場布局，包括遠雄、富宇、竹城、寶佳都在穩定推案，更有多家建商持續新購、整合、加碼土地，從配地後至今，土地交易面積已達14524坪，交易總金額達94.7億元。

張麗蓉分析，從推案量來看，光是今年上半年已有5個新案、超過2000戶推出，預估全年將有9個新案問世，這樣的推案熱潮預期在2019年達到最高峰，總推案量有機會上看17案，民眾可選擇的產品相當多元。

(中國時報)