居家創意fu－防水塗料 為家園增添防護罩

水災後應嚴防登革熱災情，在使用藥劑噴灑前，特力屋建議以油漆養生膠布遮蓋家具與日用品，以維護居家安全。（特力屋提供）

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中國時報
／台北報導

南台灣日前飽受豪雨、淹水侵襲；特力屋表示，水災後住家內外滿地泥濘髒汙已清理差不多了，現在要嚴防災後可能伴隨而來的登革熱疫情以及病菌叢生的危機，為避免藥劑殘留傷身，特力屋建議，藥劑於室內噴灑前，可利用油漆塗刷使用的養生膠布覆蓋家具、日常用品，以最有效率的方式完成清潔消毒作業，早日恢復原有生活。

特力屋表示，日前南部災區住家滿地泥濘髒汙，高壓清洗機銷售特別亮眼，因為少量的水透過加壓水柱後，可達強力沖刷效果，將難纏的汙泥清除。

但表面清洗乾淨了，最怕「病菌」成了隱形危機，除各地機關展開藥劑噴灑作業外，特力屋建議，可利用漂白水與清水以1比100的比例稀釋，擦拭居家用品消毒，或者使用高壓清洗機時，加入清潔劑，以提升清潔效果。

大雨是檢視房屋是否漏水的最好時機；特力屋觀察，南部豪雨過後，防水塗料銷量大幅增加7成，為讓居家DIY的防水塗料達最佳效果，特力屋建議，挑選連續3天無降雨、且施作區域完全乾燥時再施作。

首先，防水漆猶如房子覆蓋保護膜，耐候力、附著力及阻絕力是主要關鍵，因此，漆膜要挑延展能力好的尤佳，而在施作前，需先清潔地面灰塵砂石，再以底漆打底，增強防水漆膜與地面的附著效果；特力屋指出，塗刷面漆時，愈多層防水隔熱效果愈好，建議要塗2層以上，每層分別以十字交錯方式塗刷，密封效果更佳。

民眾淹水淹怕了，入秋首波鋒面於周末報到，擔心暴雨又釀災；團購網「愛合購」觀察發現，可以防止門、窗進水的「堵縫神器」，這幾天因居家應急賣到缺貨，銷售較先前翻了1.1倍。

居家位於低窪、淹水區的民宅，若要防止木質傢俱泡水，除了「堵縫神器」外，「愛合購」建議，輕量型桌椅可以選購傢俱腳墊增高，如果大型衣櫃、家具，可選購一整片防水墊墊高，以避免木材浸水泡爛；「愛合購」也提醒，電器用品在大雨侵襲之際，要盡量往高處放，較低的插座最好用加裝插座防水蓋，以保障居家安全。

(中國時報)

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